Značajno smanjen priliv novca iz dijaspore

Mišljenje je to glavnog urednika portala BHDINFODESK iz Birminghama Namika Alimajstorovića koji ističe da je svakome, pa i laiku za ekonomiju, dovoljno vidjeti zatvorene mnoge dućane i male biznise u cijeloj državi i shvatiti da je protekle godine zbog nedolaska dijaspore i “tanjih” doznaka bh. društvo pretrpjelo nesagledive posljedice.

– Podaci Centralne banke BiH pokazuju da su, u prvom kvartalu prošle godine novčane doznake iznosile 637 miliona KM. To je za tri posto manje, nego u istom periodu lani ili manje za više od 19 miliona KM. Treba navesti da je pandemija počela početkom marta i da se taj gubitak može pripisati samo tom mjesecu. U drugom kvartalu 2020. bilo je još i gore – naveo je.

Kako ističe, dijaspora je u 2020. godini u BiH poslala 554 miliona maraka. To je, u poređenju sa istim periodom prethodne godine manje za čak 201 milion maraka. To, kako navodi, praktično znači da je od aprila do kraja juna građanima BiH od njihovih rođaka i prijatelja dnevno, u prosjeku, stizalo oko dva miliona KM manje.

– Slijedi ljetna “šok-terapija” i nedolazak dijaspore u domovinu što će svakako napraviti daljnju dubiozu. O tome sigurno može reći svaki bh. trgovac, ugostitelj, taksista, frizer, stomatolog, ljekar, zlatar, automehaničar, zidar, vodoinstalater, stolar, arhitekta, klesar… Podaci za treći i četvrti kvartal sigurno neće biti bolji – istaknuo je.

Alimajstorović smatra da je teško vjerovati da će država Bosna i Hercegovina nakon ovoga promijeniti odnos prema dijaspori, kojim je vrlo nezadovoljan.

Dobri poznavaoci situacije u dijaspori znaju, ističe Alimajstorović, da se neki njeni zahtjevi i po dvije decenije „kisele“ u državnim ladicama,prenose Vijesti

Alimajstorović smatra da nosioci vlasti u BiH, ali ni javnost u domovini nemaju razumijevanja za svoje državljane koji žive izvan granica domovine niti visoko mišljenje spram svoje dijaspore.

– Odnos bh. vlasti spram “iseljenika” te činjenica da se bh. dijaspora prvi put i u isto vrijeme našla u similarnim problemima kao matica, sigurno će “utanjiti” dotok novca iz dijaspore. Takav odnos političara i komentatora na društvenim mrežama daje pravo bh. dijaspori da ustvrdi da ih u domovini vide samo kao ‘bankomate’ – naglasio je Namik Alimajstorović.

Facebook komentari