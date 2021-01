Vještak o opasnosti izduvnih plinova: Smrt može nastupiti i za 32 sekunde

Osam mladih ljudi izgubilo je svoje živote.

Svi su iz ovog područja, i, prema prvim informacijama, 2000. i 2001. su godište…

Prema prvim informacijama koje ima načelnik Ante Begić, uzrok smrti su ispušni plinovi navodno strujnog agregata.

Fehret Ibrak, stalni sudski vještak protupožarne zaštite je u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba komentarisao koliko su opasni plinovi koje izbacuju ovi uređaj

“Baš sada radim jedno vještačenje koje se desilo 2012. godine kada je djevojka na području općine Ilidže stradala.

Produkti rada motora s unutrašnjim sagorjevanjem, ako nije napravljen odvod ostaju u prostoriji gdje se on nalazi. Udisanjem tih produkata dolazi do vezivanja ugljen monoksida s krvi i dolazi do nesvjesnog trovanja koje je popraćeno blagim glavoboljama, a na kraju i do smrtnih posljedica”, kazao je Ibrak.

Smrtne posljedice nastupaju brže ili sporije u zavisnosti od količine produkata

“Ako se radi o velikoj količini ovih produkata, čovjek može stradati i za 23 sekunde, tako da je ovo izuzetno opasno. Ako je manja količina, trovanje može da traje duže,

Kod starijih osoba recimo koje se nalaze u takvoj jednoj prostoriji, pa mogu da kažu da ih boli glava, ali to može biti trovanje, tako da ovo je tihi ubica”, rekao je on.

Vještak Ibrak ističe da recimo na području Kantona Sarajevo imamo plinska trošila koja su spojena na dimnjak, gdje se može desiti da se stvara razlika u unutrašnjem i vanjskom pritisku, kada dolazi do slabijeg uzgona i produkti sagorjevanja se vraćaju u prostoriju.

“Ne mora biti da je loš uređaj, može da bude začepljen dimnjak, ili da ptica napravi gnijezdo ili nešto drugo. Tako da redovan servis ovakvih uređaja je jako važan za sigurnost”, poručio je on i dodao:

“Prostorije u kojima boravimo, a gdje su ovakvi uređaji postavljeni, moraju se što više ventilirati i ostaviti dotok svježeg zraka. Napominjem još jednom da su kontrola i servis ključni za sigurnost ljudi”.

On napominje da je prije tri godine u KS u Općini Stari Grad čovjek koristio agregat, koji je stavio sprat niže u jednu sobu.

“Iz te sobe su preko dimnjaka izlazili produkti sagorjevanja u sprat gdje je ovaj čovjek boravio sa sinom. Nažalost jednu noć oni su zaspali i nisu se više ni probudili. Tako da opreza nikada nije dosta”, zaključio je Ibrak u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba.

