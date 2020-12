Vremenska prognoza za januar 2021.

I na početku Nove 2021. godine preovladavat će oblačno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim područjima. Manje padavina očekuje se u istočnim i sjevernim područjima.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 0°C do 6°C, na jugu zemlje od 6°C do 11°C. Maksimalne dnevne temperature prema kraju sedmice će opadati, i u Bosni dosezat će do 12°C početkom a do 8°C pred kraj sedmice.

U periodu od (04.01. do 11.01.) prema raspoloživim sinoptičkim kartama prognoziraju se promjenjive vremenske prilike. Vrijeme će karakterisati česte izmjene perioda sa i bez padavina.

Padavine će u višim područjima biti u obliku snijega a u nižim područjima najčešće u obliku kiše. Minimalne temperature zraka varirat će između -2°C i 4°C u Bosni, do 8°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 1°C i 6°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 10°C,navedeno je u saopćenju,piše Slobodnabosna

