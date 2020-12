Dijelove BiH će i danas pogoditi orkanski vjetrovi, očekuje se i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne.

U večernjim satima kiša se očekuje i u centralnoj i istočnoj Bosni, a na planinama snijeg. Vjetar će biti umjeren sa jakim udarima, južnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 0 do 6, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša se očekuje u ranim jutarnjim i u večernjim satima. Jutarnja temperaturaće iznositi od 3 do 5, a dnevna od 8 do 10 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Upaljen alarm

Narandžasti meteoalarm izdat je jutros za područje Foče i Trebinja zbog vrlo jakog jugozapadnog vjetra s olujnim udarima koji će lokalno biti od 50 do 70 kilometara na sat, posebno u planinama.

Za ostale krajeve u BiH na snazi je žuti meteoalarm zbog očekivanog jakog vjetra, a na području Trebinja i Mostara i zbog obilnije kiše.

Prognoza za naredne dane

Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu naše zemlje. Na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do stepeni, prenosi “Fokus“.

U četvrtak će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U višim područjima Bosne i na planinama sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 11 stepeni.

U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša se očekuje ponegdje u Hercegovini i na sjeveru Bosne. U višim područjima zapadne Bosne snijeg, a u nižim kiša. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 3 do 7, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.

