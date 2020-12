Ako cjepiva u aprilu stignu u BiH, evo kad ćemo steći kolektivni imunitet

Počeo je kraj pandemije koronavirusa. To je prateća izjava nadležnih u gotovo svim zemljama gdje je ovih dana počelo cijepljenje. No, na tom početku kraja još ni blizu nije Bosna i Hercegovina. Trebat će još nekoliko mjeseci, dok prve doze ne stignu i u našu zemlju. Građani ili zabrinuti ili ravnodušni.

“Katastrofalno, kao i sve. Naravno da su vlasti odgovorne. Oni se kao boje da ih neko ne optuži kao za respiratore, a u stvari pripremaju odstupnicu da isto urade kao sa respiratorima”.

Mislim da će doći i do nas to cjepivo, Sad, koliko je to ispitano – ne znam”.

“Mislim da narod nije shvatio ozbiljnost i previše su skeptični prema tome. Možda bi trebali više čitat i educirat se, a ne vjerovati nekim ‘fake’ člancima”.

“Mislim da će doći možda i prije nego što mislimo, samo da se dogovore oko financija”.

Novac nije problem, jer je već uplaćen. Razlog kaskanja leži i u tvrdnjama nadležnih kako nema dovoljno hrabrosti da se ide u direktne pregovore sa proizvođačima cjepiva, jer im svima prijeti optužnica. Tvrdio je to za N1 Federalni ministar Vjekoslav Mandić.

“Afera respiratori nisu kaznili one koji su napravili tu aferu, nego ljude koji trebali imati benefit od nabavke vakcinu, što prije to bolje”, zaključuje Damir Marjanović.

Iz COVAX-a je za N1 potvrđeno da bi u prvom kvartalu trebao stići prvi kontingent cjepiva koji bi trebao biti dovoljan za zaštitu 3 posto populacije, a u prvoj polovici iduće godine, očekuje se distribucija cjepiva koja bi pokriva 20 posto populacije.

BiH nedopustivo kasni sa imunizacijom, tvrdi to imunolog Jasenko Karamehić. Ukoliko cjepiva stignu u aprilu, kaže, potrebni su mjeseci da počnu djelovati i da se distribuiraju, piše “Novi“.

“Vakcina ne djeluje isti dan. Prvo je treba distribuirati, pa podijeliti narodu, pa da se stvore imunoglobulini. Nije to lijek koji djeluje za dva sata. (Kad će to biti?) To je još dva-tri mjeseca, juni ili juli.. Za kolektivni imunitet je potrebno imunizirati 60-70 posto stanovništva. To je još četiri-pet mjeseci”, smatra Karamehić.

No, bh. vlasti dobile su novu šansu iz Brisela, nakon što je Europska komisija odobrila paket od 70 miliona eura bespovratnih sredstava za počekat imunizacije na Zapadnom Balkanu…

“Nastavljamo djelovati i kada je riječ o cjepivima poduzimajući korake s ciljem omogućavanja brzog početka kampanja cijepljenja kritičnog osoblja i najranjivijih skupina u regionu u ranoj fazi. Brzo cijepljenje će biti od presudne važnosti za okončanje pandemije i pokretanje socioekonomskog oporavka Zapadnog Balkana”.

Politički establišment, osim COVAX-a i eventualne pomoći Brisela, od ranije su tipovali i na isporuku jednog kontingenta cjepiva iz Turske, a u Republici Srpskoj još se nadaju ruskom Sputnjiku.

“Istovremeno, u saradnji s predstavništvom Republike Srpske u Ruskoj Federaciji, razmatra se mogućnost nabave cjepiva od ruskog proizvođača”, saopšavaju iz Vlade RS-a.

Osim nedostatka ključne informacije a to je kada će i koje cjepivo stići u BiH, nije sasvim jasno imamo li uvjete za čuvanje i distribuciju cjepiva. Bez obzira na veliki broj onih koji su protiv cijepljenja, nadležni u BiH još nisu pokrenuli kampanju kojom bi se građane uvjerili u sigurnost cjepiva.

Facebook komentari