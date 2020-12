STANIVUKOVIĆ ODGOVORIO DODIKOVOJ KĆERCI: “Oni su u teškom političkom periodu, od njih imam više tužbi…”

Stanivuković je odmah prvi dan novog posla, na mjestu gradonačelnika, u Gradsku upravu Banje Luke stigao autobusom.

“Htio sam poručiti da je došlo vrijeme da građani ne moraju nas da opominju šta smo mi rekli i koju riječ smo dali, nego mi sami sebe podsjećamo i realizujemo svoja obećanja. Rekli smo da imamo drugačiju ideju za javni prevoz – da bude besplatan za đake i penzionere – i u duhu toga sam krenuo da idem javnim prevozom. Moja funkcija treba da služi narodu i da ide javnim prevozom i to je poruka koju sam želio poslati: da ću ići javnim prevozom, a nekada i pješke, biciklom, nekad i automobilom, a drugo je da ćemo mi biti oni ljudi koji su nakon 22 godine dobili povjerenje građana, a to povjerenje ću opravdati i sami ćemo realizovati bez da nas iko vuče za rukav”, rekao je novi gradonačelnik Banje Luke za N1.

Autoprijevoznici u Banjoj Luci najavljivali su obustavu gradskog prijevoza od 1. januara, a o tome da li je taj problem riješen, Stanivuković je kazao kako je to bio prvi sastanak i da je uspješno riješen taj problem.

“Prevoznici su htjeli 40 posto redukcijom javnog prevoza, što je za Grad neprihvatljivo. Mi smo napravili dogovor da će Grad u januaru da subvencioniše javni prevoz oko 10.000 KM. Ići će sve redovne linije, nadamo se da će i pandemija imati svoju bolju amplitudu, da ćemo od marta moći normalno da funkcionišemo”, rekao je.

Draško Stanivuković je u kampanji banjalučkim penzionerima i osnovcima obećao besplatan gradski prijevoz, a na pitanje od kada će to biti, rekao je da imaju pet od sedam koraka koje su dogovorili.

“Prvi korak jeste da idemo u pravcu tom da Grad neće toliko da ulaže samo u kružne tokove. Do sada su se sva raspoloživa sredstva ulagala u infrastrukturu i to jeste pozitivno, ali ima svoje granice. Mislimo da je tu ključno ići sa ulaganjem u javni prevoz. Samo 10 posto stanovnika Banjaluke koristi javni prevoz, a u zemljama Evropske unije je to duplo veće, čak i tri puta veće. Treba da ide na veći postotak, kroz povoljniji javni prevoz. Javni prevoz u Banjaluci je skup, treba da modernizujemo autobuska stajališta, da razvijamo novu kulturu saobraćaja, da podstičemo javni prevoz. Razvićemo studiju javnog prevoza. Neki načelnik je, naprimjer, obećao i tamo ide autobus, a da li je to potrebno je manje bitno. Sad razrađujemo studiju i znaćemo sve potrebe i promijeniti kulturu saobraćaja i povećati broj putnika u javnom prevozu i ne može baš parking-mjesto da bude da se parkirate u kabinet gradonačelnika. Nulte zone treba da se drugačije obilježe. Odluka koju smo rekli je sistemski proces koji treba da traje minimalno četiri godine”, istaknuo je.

“To je data riječ u toku četiri godine i to će biti tako kako je rečeno. Prvo ćemo ići sa prevozom prema đacima, pa onda ćemo uvesti uređaj koji može da kontroliše mjesečne karte, naprimjer neko se vozio dva puta na mjesečnoj karti. Planiramo niz mjera i realno ih je očekivati. Pravićemo ogromne uštede”, naglasio je novi gradonačelnik Banje Luke.

Za N1 je govorio i o skupocjenom džipu kojim se odvezao nakon prvog radnog dana na poslu, na koji je stigao autobusom. Mnogi su se pitali otkud nekome ko ima 27 godina tako skup automobil.

“Imam radnog staža, radio sam dvije godine kao odbornik, dvije godine kao narodni poslanik, tri godine u privatnoj firmi, tako da imam sedam-osam godina radnog staža. To je moj porodični automobil i koristim svoj automobil. Ne dolazim službenim vozilom i to je pohvalno i ne treba me biti sramota. Moja porodica je preduzetnička i taj automobil je kupio moj otac i moja porodica. Pored toga, imam još jedan automobil, a to je plavi Amarok, tako da imam dva džipa koja koristim. Ne mogu da bježim od toga. Ako se treba sramiti zbog nečega što neko ima…”, komentarisao je Stanivuković za “N1“.

Za N1 je komentarisao i izjave kćerke Milorada Dodika u kojima je Stanivukovića nazvala “barbikom” te je rekao kako su oni u teškom političkom periodu, da su očekivali pobjedu u Banjoj Luci te da svako ima pravo na govor. Rekao je i da od porodice Dodik ima više tužbi po raznim osnovama. Također je poželio predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku brz oporavak, ali da su njegovi politički stavovi jasni.

