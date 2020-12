Profesor oduševio objavom o Sarajevu: Ovo vrijedi pročitati

Prof dr. Damir Marjanović na svom je Facebook profilu podijelio misli s kojima se zasigurno slaže dobar dio Sarajlija i svojim statusom oduševio mnoge, prenosi portal “Doznajemo“.

– I kada ga se malo zasitiš, i kada te malo naljuti, te se zapitaš što te to tako veže za njega, on ti pokuca u četiri ujutro na prozor, i pozove te da izađeš na balkon, samo da ti nešto šapne na uho! Par sekundi kasnije na minus sto u kratkim rukavima stojiš i gledaš, a nije ti hladno! Dapače, nekako ti toplo i lijepo! Istog trena mu zaboraviš sve maglovite dane, nezakrpljene ceste, više ne vidiš prepune hajfiše, polomljene klupe u parku i oronule fasade nevješto zamaljane pogrešnom bojom. Vidiš sliku svoga djetinjstva, nasmijana lica onih kojih nema i koji će tek doći, vidiš potencijal i spoznaju da nije do njega nego do nas, i to nas ovih sada, nas onih prošlih i nas onih budućih. E to je Sarajevo nakon prvog snijega, malo pred Novu godinu. Napuni ti jednom slikom i tišinom baterije pred dane bljuzgavice i dane mokrih pantalona i isprskanih leđa nakon šetnje njegovim ulicama. Jer kako rekoh, nije do njega nego do nas!

