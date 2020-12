Meteo upozorenje: Stižu enormne količine kiše, olujni vjetar, čak i orkanske jačine!?

Nakon kratkotrajnog naleta umjerenog zahlađenja ovog vikenda, koje je ponegdje donijelo snijeg, sada stiže jaka južina uz osjetno zatopljenje, nerijetko uz obilne pa i ekstremne količine padavine (ilustracija ispod) – piše Vremenska prognoza za HR i BiH svakodnevna.

– Obilna kiša se očekuje na Jadranu i dijelovima uz Jadran, u Hercegovini, zapadnoj, srednjoj, istočnoj i jugozapadnoj Bosni, većem dijelu Hercegovine i Crne Gore. Bit će vrlo vjetrovito, posebno sutra, kad će zapuhati umjeren i jak, povremeno olujni, čak i orkanski južni i jugozapadni vjetar – prognozira spomenuti izvor.

– Promjenjivo vrijeme nastaviti će se cijeli tjedan, s tim da bi do početka prvog tjedna u 2021. godini, u Dalmaciji, Hercegovini, jugozapadnoj, srednjoj i istočnoj Bosni, i posebno u Crnoj Gori mogle pasti enormno velike količine kiše, koje bi mogle uzrokovati pojavu lokalnih poplava. Najmanje kiše će generalno u idućem tjednu pasti na sjeveru Srbije i Bosne i istoku i sjeveru Hrvatske, gdje su moguća duža suha i stabilna razdoblja. Južina bi nas mogla pratiti do Novogodišnjih praznika, kad bi mogla stići nova promjena vremena uz zahlađenje – zaključuje se u prognozi.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH za ponedjeljak 28.12.2020. godine prognozira pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Prije podne ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sa slabom kišom. Poslije podne ili u večernjim satima kiša se očekuje u cijeloj zemlji, a na planinama snijeg. Vjetar jak sa olujnim, ponegdje i orkanskim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 5 do 9, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 14°C, prenosi portal “Doznajemo“.

