Ovo je prizor sa granice BiH i Hrvatske, izletnicima snijeg zatrpao auto

Susnježica i snijeg jutros padaju u Gorskom kotaru i Lici, u Banovini, Moslavini, zapadnoj Slavoniji. Prema posljednjim informacijama, trenutno je snježni pokrivač najviši u Gorskom kotaru (30 cm), u Begovom Razdolju, javljaju hrvatski mediji.

Na snijeg treba računati i idućih sati, uglavnom na području Gorskog kotara i Like. Zimskom dojmu doprinosi i jaka i olujna bura pa je zatvorena za sav promet dionica A1 od svetog Roka do Posedarja, kao i Jadranska magistrala od Karlobaga do Svete Marije Magdalene.

Snijeg na planinama – potreban oprez Sinoć je neoprezna grupa izletnika krenula terenskim automobilom na Dinaru. Zanoćili su u skloništu “Pume” pod velikom Duvjakušom. Po noći je počeo padati snijeg i automobil je ostao blokiran. pic.twitter.com/OdBJtJwh7H — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) December 26, 2020

I u nastavku dana treba računati na orkanske udare bure, kišu duž obale, poebno na području Dalmacije. Lokalno su moguće nevere, koje može pratiti tuča, pa i pojava pijavica.

