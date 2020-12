Dodik pod konstantnim nadzorom konzilijuma ljekara

“Takođe, obavljene su i konsultacije sa eminentnim stručnjacima iz Srbije koji su posjetili UKC RS i eminentnim stručnjacima iz inostranstva koji su u potpunosti saglasni sa svim terapijskim i dijagnostičkim metodama koje se primjenjuju u liječenju gospodina Dodika. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno i nepromijenjeno u odnosu na juče. Gospodin Dodik se osjeća dobro i on je pod konstantnim nadzorom konzilijuma”, naveli su iz UKC RS.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o zdravstvenom stanju predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika koji je pozitivan na koronavirus i hospitalizovan na UKC Republike Srpske.

Kako je kazao, jučer su iz Srbije poslali ekipu ljekara, između ostalih i Gorana Stevanovića, da se konsultuje sa banjalučkim ljekarima.

“Oni su razgovarali sa predsjednikom Dodikom, i mi pratimo situaciju u svakom trenutku”, rekao je Vučić.

Kazao je i da svaki dan razgovara sa Dodikom po nekoliko puta, da su juče razgovarali tri puta i da će ga kontaktirati danas nakon što završi posjetu Golubincima.

“Želim mu dobro zdravlje, ali ja nisam ljekar da bih vam davao stručne analize. On se dobro drži, ali nije stanje idealno ako to tako mogu da kažem – nije onako kako bismo mi voljeli, ali nije ni užasno ako mogu tim običnim riječima da se izrazim. On će imati najbolju njegu i sve što budemo mogli i mi u Beogradu da uradimo i oni u Banjaluci. Mi smo u svakom trenutku spremni ukoliko za to bude potrebe da predsjednika Dodika primimo u Beogradu”, naglasio je predsjednik Srbije.

Podsjetimo, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik primljen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske 21. decembra 2020.

Dodik je proveo nekoliko dana u kućnoj izolaciji zbog kontakta za osobom pozitivnom na virus korona.

Jučer je saopćeno iz UKC-a RS kako je uočeno da Dodik ima otežano disanje i bolove u predjelu želuca. Dijagnostikovana je obostrana upala pluća, a treći test na novi korona virus je pozitivan.

