Proljeće u decembru, a onda velika promjena: Sladić najavio kad dolazi snijeg

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica i Livno -1 stupanj, Bugojno 0, Ivan-sedlo 1, Grude, Jajce, Sarajevo i Zenica 2, Bihać i Gradačac 3, Mostar, Sanski Most i Tuzla 4; Neum 8 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Najvia dnevna temperatura od 6 do 11, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu magla. U višim dijelovima nešto manje oblačnosti i sunčanije. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.



BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu ljudi, stoga bi hronični bolesnici i meteoropate sredinom dana mogli osjetiti djelimično olakšanje. Zagađenje zraka biće i dalje izraženo, osobito u gradskim sredinama. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju tokom jutra i večeri. U Bosni bi mjestimična magla također mogla uzrokovati probleme osjetljivim osobama, na zapadu i u Hercegovini sunčanije i ugodnije.

Objavljena je prognoza i do petka:

ZA 23.12.2020 (Srijeda)., u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice. U večernjim satima očekuje se porast oblačnosti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 15 stepeni.



ZA 24.12.2020 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

ZA 25.12.2020 (Petak)., oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne na planinama se očekuje snijeg. U nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne snijeg ili susnježica u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U večernjim satima pad temperature zraka, najavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorolog Nedim Sladić na svom Facebook profilu najavio je također da će u petak padati snijeg.

“KJKP RAD i BIHAMK – spremni za snijeg u petak? Iako Božić počinje topao i zelen, završit će hladan, snježan i bijel. U petak uvečer u gradu se očekuje snježna bajka i čist, planinski zrak nošen britkim sjevercem. Pravi Božićni ugođaj“, napisao je Sladić, prenosi “Radio Sarajevo“.

