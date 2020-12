KAD SISTEM ZAKAŽE: Hiljadu dana Pravde za Davida. U rješavanju slučaja nema pomaka!

Tim povodom, najavljena je i mirna protestna šetnja koja bi u petak trebala ići trasom od mjesta gdje je pronađeno beživotno tijelo Davida Dragičevića (ušće potoka Crkvena u rijeku Vrbas), pored institucija koje se smatraju najodgovornijim za nesprovođenje adekvatne (ili nikakve) istrage u predmetu ubistva Davida Dragičevića, a to su – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (Policijska uprava Banjaluka) i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci (mjesto gdje će mirna šetnja završiti).

Borba neformalne grupe Pravda za Davida jedan je od najistrajnijih aktivističkih pokreta u Banjaluci, ali i šire. Ona je uzor drugim aktivistima koji se bave ljudskim pravima.

Advokatica iz Banjaluke Jovana Kisin povodom hiljadu dana borbe Pravde za Davida kaže da se teme u kojima građani iskazuju određeno nezadovoljstvo, kritiku ili upućuju zahtjeve javnoj vlasti nešto što se ne smije iscrpiti, niti staviti u stranu.

“Dvostrane obaveze između države i njenih građana su temelj postojanja svake države i demokratije. Nažalost, u slučaju neformalne grupe građana Pravda za Davida, država i dalje nedvosmisleno iskazuje svoj nedostatak efikasnosti, pa sad već i nezainteresovanosti kada je u pitanju slučaj ubijenog Davida Dragičevića, i nasuprot tome, veliki stepen efikasnosti kada je u pitanju kažnjavanje građana koji crpe ustavno pravo slobode javnog mišljenja i okupljanja, što ulogu države i njenih organa samo još više udaljava od ciljeva kojima služe”, rekla ja za BUKU Kisin.

Ona ističe da smo mi izrazito pasivno društvo kada je u pitanju traženje i zahtijevanje građanskih prava, a grupa Pravda za Davida je svijetli primjer istrajnosti, upornosti, kontiniurane borbe na svim mogućim frontovima – aktivističkim, pravnim, savjetodavnim i edukativnim u cilju ostvarivanja pravde i vladavine prava i na tome im može pozavidjeti sve i jedan faktor iz nevladinog sektora, kao i sve i jedna politička organizacija.

“Grupa Pravda za Davida je primjer borbe za ljudska prava i kao takvi bi trebali uživati poštovanje i podršku svih građana. Trebamo se ugledati na njih i reagovati po istom principu kada se sutra pojavi novi problem, a kojih nažalost ne manjka u našoj državi”, pojašnjava ona.

Sofija Grmuša iz neformalne grupe Pravda za Davida kaže da u ovom društvu u kojem živimo neko nekoga može ubiti, a pri tome neće odgovarati, a institucije će još i pomoći da se sve zataška.

„To je poruka koju nam šalje korumpirano pravosuđe. Nažalost, istraga ubistva Davida Dragičevića i dalje tapka u mjestu. Okružno tužilaštvo ne radi ništa na slučaju, uprkos svim činjenicama i dokazima koje jasno ukazuju na to ko je ubio Davida. Nije samo problem u Okružnom tužilaštvu Banjaluka, već se postavlja i pitanje šta je sa Ustavnim sudom BiH, zašto još uvijek nema odluke o apelaciji koju je Davor Dragićević podnio zajedno za advokatom Ifetom Feraget radi nesprovođenja adekvatne istrage ubistva Davida Dragičevića, koju su predali u u martu 2019. godine“, kaže za BUKU Grmuša.

Ona smatra da se u ovom slučaju namjerno odugovlači.

„Jasno je iz apelacije da ona ne može biti zakonski i pravno odbijena. Usvajanjem apelacije sve bi se otkrilo, ali izgleda da ni njima nije u interesu da se dođe do Pravde. Što se tiče naše borbe koja traje gotovo tri godine, pored borbe za istinu i pravdu, borimo se i protiv policijske represije i diskriminacije koju MUP čini nad nama i koja će tek prestati, kako uvijek ističem, kada se ubice i svi saučesnici privedu pred lice pravde, a oni nas proganjaju, upravo jer pojedini što rade u toj instituciji štite ubice, što je takođe vid saučesništva. Nema u ovom društvu ni govora o ljudskim pravima dok se država ne obračuna sa mafijom. Ali mi znamo da to neće uraditi korumpirane institucije, jer ovakvo pravosuđe nije u funkciji građana, nego u funkciji mafije“, ističe Sofija.

Dodaje da će upravo o tome razgovarati na javnoj debari koju 19. decembra organizuje udruženje „Put pravde“, nastalo iz neformalne grupe Pravda za Davida. U debati će učestvovati, pravni stručnjaci, advokati, kao i predstavnici civilnog sektora.

„Borba za Pravdu je borba za sve, nas. To moraju shvatiti svi obespravljeni u ovoj zemlji. Mi se borimo za sve njih, ali i za one koji se ne usuđuju boriti zajedno s nama. Mi znamo svoj put, zato idemo do kraja“, ističe Sofija.

Milica Pralica iz Oštre nule iz Banjaluke ističe da je i dalje važno da govorimo o slučaju Davida Dragičevića, jer i dalje imamo nerIješen slučaj.

„Imamo institucije koje su zakazale i koje ne rade svoj posao. Sa druge strane, svi slučajevi koji su vođeni protiv članova grupe Pravda za Davida vrlo brzo su procesuirani na sudu, imamo sudski epilog, a sve presude su oslobađajuće. Imamo jedno institucionalno nasilje nad građanima“, rekla je Pralica za BUKU.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka kažu nam da ovo Tužilaštvo sprovodi istragu u krivičnom predmetu protiv NN lica, zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. stav 1. KZRS, počinjeno na štetu Davida Dragičevića iz Banjaluke.

„Okružno javno tužilaštvo Banjaluka do sada je preduzelo brojne istražne radnje i dalje ih preduzima, kako bi se istraga u ovom krivičnom predmetu okončala otkrivanjem izvršilaca krivičnog djela i rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je predmetno krivično djelo izvršeno. U navedenom krivičnom predmetu nema značajnijih pomaka u pogledu pouzdanih dokaza za konkretna lica, koja bi se mogla dovesti u vezu sa počinjenim krivičnim djelom ubistvo“, rekli su za BUKU iz ovog Tužilaštva, prenosi buka.

