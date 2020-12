Usred decembra naišao na poskoka i snimao ga, zmija ga pokušala ujesti

Uprkos snijegu na duvanjskim planinskim vrhovima i brdima, današnja sunčana srijeda, s temperaturama iznad nule, više je sličila na prvi proljetni dan.

To dokazuje sve češće pojavljivanje zmija u Hercegovini, a takav slučaje je bio i ove sedmice. Portal “Tomislavcity” objavio je video poskoka kojeg im je poslao čitatelj. Kako tvrde, snimljen je ispod Mandine grede kod Rašćana jučer, 16. decembra. Tvrde da posjeduju još jedan snimak od istog autora na kojem se vidi kako ga zmija pokušava ujesti dok je izaziva, ali ga nisu objavili jer, kako tvrde, ne žele one koji se nađu u ovakvoj situaciji ohrabriti da isto to učine.

Ovaj snimak je upozorenje da šetači i dalje trebaju biti oprezni, jer iako nam zima stiže za koji dan, zmije ne spavaju.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari