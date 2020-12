Komšić o ukrajinskoj ikoni: Ko je to uvalio Dodiku, neko zbog ovoga mora u zatvor

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentarisao je dešavanja u vezi ikone koju je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu tokom njegove posjete našoj zemlji.

“Ta priča o ikoni, ako je tačno ono, riječ je o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banjaluku u toku sukoba u Ukrajini, dakle ukradena, onda neko mora da ide u zatvor ako imalo hoćemo da smo država. Ili da sam predsjedavajući Predsjedništva BiH Dodik kaže odakle mu to, ko mu je to donio, ko mu je dao i na kraju krajeva, ko mu je to uvalio. Ovo ne može završiti na onome ‘pojeo vuk magarca’ jer je riječ o krađi skandalu međunarodnih razmjera, riječ je o nečemu što se procesuira u svakoj normalnoj zemlji. Ovo mora završiti na sudu, neko mora otići u zatvor ako je tačno. Dosta stvari ispadnu da nisu tačne, ako je tačno, onda je to odogovor”, naveo je Komšić.

Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH notu u kojoj mole za pružanje detaljne informacije o porijeklu predmeta iz ukrajinske kulturne baštine, a kojeg je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu, tokom njegove posjete BiH 14. decembra.

