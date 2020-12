Maske treba nositi čak i na obiteljskim božićnim druženjima

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je Europljane da na obiteljskim božićnim okupljanjima nose maske, prenosi u srijedu BBC. S obzirom da je stopa prijenosa koronavirusa u Europi i dalje visoka, WHO upozorava na “visoki rizik” od novog vala pandemije početkom 2021. Zemlje diljem europskog kontinenta dnevno bilježe tisuće novih slučajeva zaraze i stotine umrlih, prenosi “Bljesak“.

WHO poziva pojedince, obitelji i zajednice da na slavljima u povodu Božića pokažu odgovornost i svojim ponašanjem pridonesu sprečavanju još jednog vala zaraze. “Može vam biti neobično nositi masku i držati fizički razmak kada ste u krugu obitelji i prijatelja, ali čineći to značajno pridonosite tome da svi ostanu zdravi i sigurni”, priopćio je europski ured WHO-a, prenosi WHO.

Njemačka je jedna od zemalja koja od srijede ima postroženi režim restrikcijskih mjera, uključujući zatvaranje škola i vrtića te svih dućana i tvrki koje nisu nužne za svakodnevni život. U međuvremenu je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila da će u roku od tjedan dana biti odobreno prvo cjepivo protiv covida-19. –

