Lavrov: “Komšić i Džaferović rade po nečijem nalogu, incident nije suštinski za odnose s BiH”

Lavrov je iz BiH otišao u Srbiju, gdje se sastao sa zvaničnicima te zemlje, a “B92” prenosi i da je komentarisao potez Komšića i Džaferovića.

“Incident koji ste spomenuli nije suštinski za stav i odnose Rusije sa BiH”, kazao je Lavrov.

Ustvrdio je i da “političari koji su tako odlučili rade po nečijem nalogu”.

“Političari koji su donijeli tu odluku nisu samostalni, očigledno rade po nečijem nalogu i ne izražavaju interese svojih birača nego interese vanjskih snaga koje nisu zainteresovane za to da zemlje Zapadnog Balkana realizuju pravo na izgradnju uzajamno korisne saradnje s vanjskim partnerima. Sjećam se da je Federica Mogherini rekla da je to zona interesa EU i da svi ostali, uključujući Rusiju, tamo nemaju šta da rade. To je filozofija koja je ukorijenjena još od kolonijalnih vremena, ali suprotstavljati se tom mentalitetu je neophodno”, rekao je Lavrov.

Na situaciju se osvrnuo i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je kazao da bi za Srbiju bilo uvredljivo da ne dočeka gosta na najbolji mogući način.

“Oni ne poštuju svoju sopstvenu zemlju. Znate to je lijepo, da pokažete gordost na jedan dan, podignete strasti u narodu i kažete da ste sila. A šta narod ima od toga sutra. Oni neka rade za svoju zemlju šta hoće, mi ćemo za svoju. Svaki razgovor je bolji od bježanja sa susreta. Crna Gora kaže da uvodi ili ostavlja sankcije Rusiji, mi to nećemo raditi nikada. Oni bolje poznaju svoje interese nego mi, a ja sam ponosan što Srbija samostalno donosi svoje odluke i što ih sama sprovodi u djelo”, rekao je Vučić, piše “Blic“.

Podsjećamo, Lavrov je sinoć stigao u našu zemlju te s u Istočnom Sarajevu sastao sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović, nakon čega je uslijedio susret s Draganom Čovićem. Njegovi potezi, kao i činjenica da tokom susreta u Istočnom Sarajevu nije bila istaknuta zastava BiH, bili su presudni da Komšić i Džaferović odbiju sastanak s njim. Kao obrazloženje su naveli da je Lavrov pokazao nepoštovanje prema našoj zemlji.

Potez Komšića i Džaferovića izazvao je burne reakcije, neki su ga pozdravili i nazvali opravdanim i državničkim, dok su drugi kazali da je u pitanju nepotreban diplomatski skandal, te da su se trebali sastati s Lavrovom i reći mu svoje zamjerke, prenosi “Klix“.

