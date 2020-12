Kako su svjetski mediji izvijestili o posjeti Lavrova

Al Jazeera na engleskom tako donosi naslov “Lideri bosanskih Bošnjaka i Hrvata izignorisali Sergeja Lavrova”, prenose “Vijesti“.

U tekstu se podsjeća da su, kako se to navodi, “bosanskohercegovački bošnjački i hrvatski predstavnici u tročlanom šefu države bojkotovali sastanak s najvišim moskovskim diplomatom Lavrovom”.

Lavrov je, podsjeća Al Jazeera, drugog dana posjete Bosni i Hercegovini trebao da razgovara sa sve trojicom članova Predsjedništva, uključujući Šefika Džaferovića i Željka Komšića. No, pojavio se jedino Milorad Dodik (Srbin).

Džaferović i Komšić su rekli da su sastanak bojkotovali zbog, kako su naveli, Lavrovovog “nepoštivanja” države BiH. Također su istakli da je Lavrov svoju službenu posjetu BiH trebao započeti u njenom glavnom gradu Sarajevu, a ne jučerašnjim sastankom s Dodikom u manjem entitetu RS.

Dodik, koji je poznat po svom čvrstom proruskom stavu, zalaže se za odvajanje bosanskih Srba i njihovo pridruživanje susjednoj Srbiji. Iako Moskva formalno ne podržava raspad Bosne, nikada nije otvoreno kritikovala Dodikovu separatističku politiku, piše Al Jazeera na engleskom jeziku.

Dodaje i da se posjeta ruskog ministra vanjskih poslova BiH poklopila sa 25. godišnjicom potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma koji je okončao četverogodišnji rat u Bosni 90-ih godina.

Iako je sporazumom okončano krvoproliće, Bosnu je u velikoj mjeri učinio nefunkcionalnom i podijeljenom po pola između bosanskih Srba iz Republike Srpske i muslimansko-hrvatske Federacije, dodaje se u tekstu Al Jazeere.

Sličan naslov dao je i ABC News – “Bosanski lideri bojkotuju ruskog najvišeg diplomatu”, prenose “Vijesti“..

Između ostalog, ovaj američki medij podsjeća da Lavrov kasnije na konferenciji za novinare nije komentarisao Komšićev i Džaferovićev bojkot, dok je rusko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo fotografiju sa sastanka s Dodikom, ne spominjući da dva od tri člana Predsjedništva na njemu nisu ni bila prisutna.

Dodik je takav potez svoje dvojice kolega okarakterisao “diplomatskim skandalom”, piše ABC News.

– Ako su mislili da time omalovaže jednu svjetsku velesilu, ispali su smiješni i pred svojim narodom i pred svjetskom političkom scenom”, prenosi ABC News Dodikove riječi iz izjave koju je dao agenciji “Srna”.

U nastavku teksta se podsjeća da je Lavrov potom otputovao u Srbiju gdje ga je predsjednik Aleksandar Vučić dočekao kao istinskog prijatelja te balkanske države. Srbija formalno želi pristupiti Evropskoj uniji, ali istovremeno razvija i bliske političke, ekonomske i vojne veze sa svojim tradicionalnim slavenskim saveznikom, dodaje ABC News.

Tekst naslovljen “Članovi bosanskog Predsjedništva izignorisali ‘neučtivog’ Lavrova” donosi britanski Reuters, koji podsjeća da se Lavrov, čija je nacija šampion srpskih interesa u Bosni i na širem prostoru Balkana, u ponedjeljak i ponovo u utorak susreo “sa srpskim članom Predsjedništva Miloradom Dodikom”.

“Hrvatski član Predsjedništva Željko Komšić rekao je da je prvi sastanak u Uredu Vlade Republike Srpske, u neposrednoj blizini glavnog grada Sarajeva, bio uvredljiv jer na njemu nije bila istaknuta nijedna nacionalna zastava, iako je Rus bio u službenoj posjeti”, piše Reuters.

– Gospodin Lavrov, kao jedan od trojice najvećih svjetskih diplomata, šalje nam poruku koju mi tumačimo kao nepoštivanje i negiranje države koju posjećuje”, citirao je Reuters Komšićeve riječi.

O neodržavanju ovog sastanka u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu izvijestili su i Radio Slobodna evropa na engleskom jeziku, The Washington Post, The Associated Press, Daily Sabah…

