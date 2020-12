Upaljen alarm za nekoliko područja u BiH, pogledajte prognozu do kraja radne sedmice

Žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika izdato je za nekoliko područja u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorenje zbog magle izdato je za područja Banje Luke, Foče, Sarajeva i Višegrada.

Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku naše zemlje oblačno.

Najniža temperatura zraka u sedam sati izmjerena je na Bjelašnici, minus šest, dok je najtoplije bilo u Mostaru, deset stepeni.

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Vjetar u Bosni slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od tri do osam, na jugu od 10 do 14.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Smanjenje naoblake se očekuje u večernjim satima. Dnevna temperatura oko četiri stepena, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U utorak u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od minus tri do dva, na jugu od dva do sedam, a dnevna od sedam do 14 stepeni. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura zraka od jedan do četiri stepena.

U srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, a dnevna od pet do 11, na jugu do 13 .

U četvrtak u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku naše zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, a dnevna od šest do 11, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

U petak u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje jutro oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, a dnevna od pet do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

