“Brzo će ljeto i turistička sezona, tada se valja sjetiti sapuna i parfema”

Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić komentarisala je posljednju Milanovićevu izjavu.

“Brzo će ljeto i turistička sezona, kakva god da bude. Tad se valja sjetiti sapuna i parfema“, navela je ona.

Predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić također je komenatrisao izjavu predsjednika hrvatske.

“Na stranu Milanovićev očit šovinizam prema Bošnjacima kakvog nije pokazivao ni Tuđman, ali šta li u Briselu kažu za to što se predsjednik jedne članice EU ponaša totalno suprotno svemu za šta se Unija u Bosni i Hercegovini zalaže?“, pita se Šepić.

Zanimljiv poziv Milanoviću stigao je od Adnana Ibrahimovića.

“Zamolio bih upravu Zemaljskog muzeja u Sarajevu da u posjetu pozove predsjednika RH i povede u obilazak etnološke zbirke. Posebno da mu objasni postojanje hamama/kupatila, u okviru kulture stanovanja i življenja, kao neizostavnog dijela kuće, još od vremena kada to nekima nije bilo zamislivo“, navodi on.

Reagirali su i iz Instituta za istraživanje genocida iz Kanade odakle navode da Milanović “uzalud pokušava poniziti kontinuitet bosanske državnosti”.

“Zato vi Bosnu ne razumijete, zato nad Bosnom vršite nasilje. Upravo ta bosanska specifična duhovnost čini bosansko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je pomoglo da preživi do danas. Trebate znati da je Bosna stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i to vama najviše smeta. Kao što su se patriote u i van Bosne uspjeli suprotstaviti velikohrvatskom rušilačkom Levijatanu, tako će se i dans suprostaviti vama i sličnim vama koji rade protiv jedne evropske države čiji društveni modus je uzela EU za svoju zajedničku egzistenciju. Gospodine Milanović, računajte na one koji se neće odreći svoje bosanske države, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedintvenog teritorijalnog integriteta, političkog subjektiviteta, državnosti i nezavisnosti. Vaša kontinuirana antibosanska kampanja je osuđena od svih istinskih prijatelja ponosne bosanske države. Bosanski narodi i građani vas zato preziru“, naveo je direktor Emir Ramić.

Danas je reagovao i član Predsjenidštva BiH Šefik Džaferović.

“Izjave koje predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović daje u posljednje vrijeme puno više govore o njemu samome nego o Bosni i Hercegovini. Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i kesenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu“, naveo je Džaferović, prenosi “N1“.

