Inicijativa zastupnice Đapo dobila podršku: Dijaspora će moći lakše do povrata bh. državljanstva

Inicijativa zastupnice Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH u Predstavničkom domu Državnog parlamenta Edite Đapo kojom se omogućuje dijaspori da lakše vrati svoje državljanstvo dobila je pozitivno mišljenje Komisije za finansije i budžet, Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska prava.

Naime, brojne evropske države promijenile su svoje zakonodavstvo u pogledu stjecanja državljanstva, a, prema novim odredbama, od državljana zemalja poput BiH ne zahtijeva se odricanje od matičnog državljanstva kako bi mogli steći novo.

Ovo je u nezgodan položaj dovelo brojne bh. građane koji žive u inozemstvu, a koji su u proteklom periodu bili primorani odreći se državljanstva svoje zemlje ako su željeli dobiti novo.

Stoga je zastupnica Đapo podnijela inicijativu u Predstavničkom domu da se Vijeće ministara BiH zaduži da izmijeni Zakon o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (kao što su Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se s ovim zemljama hitno zaključe bilateralni sporazumi.



Dvije komisije– Raduje me činjenica da je moja inicijativa dobila potrebnu podršku na dvije komisije u Predstavničkom domu. To me ohrabruje i mislim da nakon ovog postoje velike šanse da inicijativa prođe, a sve na dobrobit bh. dijaspore – kazala je Đapo za „Avaz“.

Dodala je da je BiH nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma zaključila samo tri bilateralna sporazuma o dvojnom državljanstvu, i to sa Srbijom 2003., Švedskom 2006. i Hrvatskom 2011. godine. E. HALIMIĆ

Čovjek bez domovine kao drvo bez korijena

– Poseban problem predstavljaju bivši bh. građani starije životne dobi, jer bi se odricanjem državljanstva druge zemlje morali odreći i svih tamo stečenih prava, kao što su penzije ili zdravstvo. Međutim, njihova velika želja je da vrate bh. državljanstvo, jer BiH osjećaju kao svoju domovinu i napominju da je čovjek bez domovine kao drvo bez korijena – poručila je Đapo, prenosi avaz.

