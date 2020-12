Tegeltija o “Potkivanju 2”: Meni taj glas liči na moj glas

On je rekao da o tome više ne želi pričati jer je o toj temi sve rekao.

– Meni taj glas liči na moj glas, postoje rečenice koje su sasvim sigurno moje, ali taj razgovor je potpuno jasno da se radi o montaži. I Vijeće je reklo da se na osnovu toga ne može izvesti nikakav zaključak. Ja više o tome ne želim pričati. Dokaz mora biti pribavljen na zakonit način, to je jedini način da zaštite društvo od zloupotreba bezakonja, ucjena. Mislim da se danas svi građani BiH moraju zapitati u kakvom društvu živimo ukoliko se jedan takav napad može izvršiti bez ikakvih posljedica – istakao je Tegeltija u razgovoru za “N1“.

Potom je dodao da se ne sjeća da je Milijanom Buhom ikada razgovarao putem telefona.

– Razgovor o njenom sukobu interesa gdje ima dijelova iz ovog audio sadržaja sam obavio prije nekih godinu i po dana ili dvije godine. Ja sam to njoj rekao, to je bio razgovor u mojim službenim prostorijama. Ne sjećam se da sam s njom ikada razgovarao telefonom. Ja zaista ne želim, svako može čuti na tom snimku, ja to više ne želim da komentarišem, ja sam o tome sve rekao. Javnost, gledaoci mogu o tome da misle šta hoće – poručio je predsjednik VSTV-a.

