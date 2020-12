Sestra ubijenog Dženana Memića: Sjećaš li se Alisa koga je Dženan ugledao iza tvojih leđa i ko te šamarao

Arijana Memić, sestra Dženana Memića koji je prije skoro pet godina stradao pod sumnjivim okolnostima na Ilidži, obratila se večeras javnosti.

A onda se obratila Alisi Mutap, svjedokinji koja je iznenada dobila amneziju i nije svjedočila.

“Znam da Alisa Mutap Ramić ovo večeras prati. Sjećaš li se Alisa poruke koju si dobila da će tvoja veza s Dženanom biti najkraća u životu, da će ti likvidirati momka. Sjećaš li se Alisa noći 8. Februara 2016, zašto si lagala da ste išli na Vidikovac i da ste na Ilidžu došli iza 10 sati kada je to bilo mnogo ranije. Koga si to pozvala da dođe u Aleju i pretuče Dženana. Koga je to Dženan ugledao iza tvojih leđa. Ko te Alisa šamarao u Velikoj aleji. Sjećaš li se Alisa kada je pred tobom nestajao tvoj život. Sjećaš li se Alisa kada si dobila informacije da je Dženan u bolnici nešto rekao Murizu pa si me pozvala i pitala šta je to Dženan muljao. Da li te Alisa bilo strah da je rekao šta se dogodilo, da je rekao ono što ti nisi željela da se sazna. Jesi li zaboravila Alisa da si izdala Dženana i da si ga odvela u smrt ”, upitala je Arijana Memić i live obraćanju porodice Memić na Facebooku..

Napomenula je Memić da su vještaci utvrdili da Mutap ima fragmentiranu amneziju, nakon koje se vraća pamćenje.

“Alisa Mutap Ramić je saučesnik ubistva Dženana Memića i pozivam te Alisa da me tužiš ako ovo nije tačno. Postoje tri stvari koje smo ranije tvrdili, Alisa zna šta se desilo, nema amneziju i ne govori istinu”, poručila je Arijana Memić.

Potom se obratio otac mladića Muriz Memić koji je rekao da je dobio poziv na pripremno ročište u Općinskom sudu Sarajevo zbog tužbe za klevetu Alise Mutap Ramić.

Muriz Memić se potom zahvalio svima a posebno medijima.

“Ta Alisa Mutap je sada spremna da me tuži zbog intervjua u kojem sam rekao da je ona prostitutka. Ja sam to izjavio, mislim da će to Sud i utvrditi. Alisa ti si sa njim bila rame uz rame, ti si saučesnik u ubistvu i znaš ko je ubio Dženana. Sutkinja je pripremno ročište zakazala na 8. februar, godišnjicu ubistva Dženana. Ja taj dan imam puno više obaveza. Od početka traje ubijanje mene i moje porodice. Vidim na šta je spremna ova država, MUP, Tužilaštvo: Nije problem što me Alisa tužila, već što je Dženana odvela u smrt”, poručio je Memić.

Kako kaže pet godina traje borba s policijom i tužilaštvima koji su mu na dan dženaze Dženanu podmetnuli lažna imena i lažna vještačenja Ševala Kovačevića, Hamze Žuje, te doktora iz KCUS-a u režiji Sebije Izetbegović.

“Istinu znam, ali ne želim pravdu uzimati u svoje ruke, ali želim iscrpiti sve mogućnosti, a na kraju ću uzeti pravdu u svoje ruke”, poručio je Memić, te nastavio: “Čekanje, čekanje i dokle više čekanje”.

Kako kaže, bit će primoran da napravi proteste i spreman je snositi odgovornost za to, piše Fokus

