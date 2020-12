Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Obilnije padavine na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren u Posavini i Krajini sjeverozapadni, a u ostatku zemlje uglavnom jugozapadni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuju se povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 12, a dnevna od -1 do 6 do 10, na jugu do 15°C.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, a u Bosni sa snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne od 10 do 15°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 9 do 15°C.

U nedjelju oblačno vrijeme s kišom. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna od 7 do 16°C,piše Slobodnabosna

