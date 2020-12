Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu nakon 47 godina dobio svoj prostor

Sporazum su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Arzija Pašalić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija, u prisustvu gospodina Esmira Opardije, rukovodioca dodatne djelatnosti „Studentskog centra“, a Sporazum će naknadno potpisati i direktor „Studentskog centra“ gospodin Muhamed Omerović.

Potpisani sporazum zaključen je s ciljem reguliranja međusobnih odnosa između sporazumnih strana, a u vezi sa ustupanjem na korištenje Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Paviljona VIII i Paviljona IX kao zasebnih građevinskih cjelina u okviru JU „Studentski centar“ Sarajevo, u Studentskom naselju „Bjelave“, radi rješavanja pitanja smještaja Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj je istakao da se potpisivanjem Sporazuma rješava strateški važno pitanje – smještaj Fakulteta zdravstvenih studija koji obrazuje nosioce zdravstvene profesije.

„To znači da će Fakultet zdravstvenih studija nakon 47 godina imati svoj prostor. Ovaj fakultet je uradio mnogo da bi postigao uspjeh: kadrovski su ojačani mladim ljudima, izvršili su modernizaciju studijskih programa i uskladili ih sa sličnima u EU“, naveo je rektor Škrijelj, te dodao da je potpisivanjem Sporazuma otvoren novi put za razvoj Fakulteta zdravstvenih studija i jačanje njegovih kapaciteta. Uputio je i riječi zahvalnosti dekanesi Pašalić i uposlenicima Fakulteta zdravstvenih studija, kao i „Studentskom centru“, te Pravobranilaštvu KS, Vladi KS i Skupštini KS koji su kao osnivači i Univerziteta u Sarajevu i „Studentskog centra“ dali doprinos da dođe do današnje svečanosti potpisivanja Sporazuma.

Potpisivanjem Sporazuma riješena je dugogodišnja borba za prostor, a cilj te borbe je da se, kako je kazala dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija prof. dr. Arzija Pašalić, osiguraju uvjeti dostojni studenta.

„Ovo je za nas historijski čin. Danas je veliki dan za Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu jer konačno, nakon 47 godina, dugoročno rješavamo smještaj Fakulteta. Do sada su nas prostorni kapaciteti limitirali u našem razvoju. Naši studenti su do sada imali nastavu na osam fakulteta“, istakla je dekanesa Pašalić i zahvalila svim dekanima koji su otvorili vrata studentima Fakulteta zdravstvenih studija. Podsjetila je da su studenti zimi putovali s jednog fakulteta na drugi, a dnevno su mijenjali po četiri lokacije, a to je, kako je rekla, „za mene kao čovjeka i dekana bilo poražavajuće, ali to nam je davalo snagu da se borimo za ono što nam i pripada.“

Fakultet zdravstvenih studija ima dugogodišnju tradiciju, a trenutno na tom fakultetu studira 1.186 studenata na sva tri ciklusa. Od ove godine su uvedena i dva studijska programa.

Misija JU „Studentski centar“ Sarajevo je obezbjeđivanje najboljih uvjeta života u toku trajanja studija za studente korisnike smještaja. Gospodin Esmir Opardija je izrazio zadovoljstvo što je „Studentski centar“ dio projekta rješavanja problema smještaja Fakulteta zdravstvenih studija, prenosi patria.

