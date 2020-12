Prvi snijeg zabijelio bh. gradove

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne pada slab snijeg

Prvi gradovi koji su pokriveni snijegom su Cazin i Biha prenosi “Fokus“.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme. U Krajini, zapadnim i dijelovima centralne Bosne očekuje se slab snijeg, a u večernjim satima je moguća i ledena kiša.

U Hercegovini kiša. Na istoku i sjeveroistoku Bosne bez padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 °C, prenosi “Fokus“.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Kiša je moguća poslije podne i u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 3 °C.

