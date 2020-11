Draško Stanivuković: “Bit ću gradonačelnik i završit ću fakultet, imat ćemo dobre odnose i sa Sarajevom i sa Zagrebom”

Stanivuković je gostujući u emisiji “Nešto drugačije” rekao da mu je ostalo još 11 ispita, što, kaže, nije mnogo i da želi da završi fakultet zbog sebe, a ne zbog drugih i da će o svom napretku obavještavati javnost.

Život čovjeka se mjeri po onome šta je ostavio iza sebe, rekao je on na pitanje zašto je ušao u politiku.

“Kako da budem sretan ako u društvu imam ja, a ostali nemaju. Šta je sa hiljadama ostalih u Republici Srpskoj koji ne mogu da žive kvalitetnije. Ja ne bih bio Draško ako bi samo meni bilo dobro”, rekao je on, prenosi portal “Nova“.

Stanuvuković je ocijenio da je trenutno sistem takav da pojedinačno možeš da uspiješ, a društvo kao takvo ne.

“Mi treba da napravimo sistem da društvo bude uspješno. Ja nisam birao gdje ću biti rođen. Sretan sam što sam tu rođen, ali ne želim da uspjeh zavisi od toga gdje si rođen. Zašto bih ja Draško imao veće šanse od nekog drugog Draška rođenog 10 kilometara od centra Banjaluke, bez struje, mogućnosti stipendije, puta…”, ispričao je on.

Stanivuković je naglasio da je “normalno” da Republika Srpska i Banjaluka idu prema Beogradu i Srbiji.

“To je naša matica, ali to ne znači da nećemo dobre odnose sa Sarajevom, Zagrebom, Ljubljanom, regionom. Što više otvorenih vrata može samo da bude bolje Banjaluci”, rekao je on.

“Da li je moguće biti dobar sa svima? Nije, ali treba komunicirati da bismo došli do cilja koji želimo, a to je prosperitetna Republika Srpska“, rekao je Stanivuković.

