SALKIĆ: TAKVE KAO ŠTO JE STANIVUKOVIĆ ODGAJA OBRAZOVNI SISTEM, MEDIJI I VLAST U RS-U

Reagujući na izjave Stanivukovića u kojima on otvoreno negira presuđeni genocid u Srebrenici, Salkić je rekao da su izjave i ponašanje Stanivukovića posljedica pogrešno koncipiranog obrazovnog sistema, kao i utjecaja medija i vlasti koji veličaju presuđene ratne zločince i negiraju presuđeni genocid.

Istakao je da se nakon 25 godina nešto treba i mora mijenjati u bh. entitetu RS, te da će se u suprotnom uz ovakav obrazovni sistem, medije i uz podršku vlasti društvo dalje sistemski radikalizirati sa nesagledivim posljedicama u budućnosti po mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Takve kao što je Stanivuković odgaja obrazovni sistem, mediji i vlast u ovom entitetu. U udžbenicima koji se koriste u obrazovnom procesu ovog entiteta uči se da je Ratko Mladić komandant vojske koja je stvorila RS. Ispravno bi bilo da se uči da su Ratko Mladić i drugi osuđenici, ratni zločinci koji su počinili teške zločine uključujući i genocid nad bosanskim muslimanima Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica i da su time natovarili teško breme svom narodu kojeg će morati nositi kroz svoju budućnost. To teško breme predstavnici bosanskih Srba, a i Srbije moraju sami skinuti sa svojih leđa, to niko ne može učiniti u njihovo ime – kazao je Salkić.

To teško breme, dodao je, skida se sa leđa katarzom, koja još nije ni na vidiku kod predstavnika bosanskih Srba, ali i Srbije.

Umjesto katarze studenti studiraju i stanuju u studentskom domu koji nosi ime presuđenog ratnog zločinca za genocid i druge teške zločine, Radovana Karadžića. Srbija je sigurna oaza za mnoge presuđene, osumnjičene i potencijalne ratne zločince – naveo je Salkić.

Većina medija u entitetu RS, dodaje, ne priznaje sudske presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde, sudova demokratskih zemalja, domaćih sudova i presuđeni genocid.

Oblikujući javno mnijenje na način da nije bilo genocida i da su osuđeni za genocid u Srebrenici i druge teške zločine srpski heroji. Vlast nije pokazala empatiju za žrtve, nije učinila katarzu. Narodna skupština entiteta dodjelila je najviša entitetska priznanja presuđenim ratnim zločincima za genocid i druge teške zločine. Presude se negiraju i relativiziraju. Stanivuković i mnogi mladi u ovom entitetu su posljedica ovakvog stanja u entitetu – ističe i dodaje:

“Da je on u školi učio da su zločinci zločinci a ne heroji, da je počinjeni zločin u Srebrenici presuđen kao genocid. Da je slušao, gledao i čitao u medijima u ovom entitetu da su zločinci zločinci a ne heroji i da je zločin u Srebrenici presuđen kao genocid. Da se vlast u ovom entitetu distancirala od zločinaca, osudila zločin i priznala sudske presude ne bi Stanivuković ovako mislio i govorio kao što ne bi ni mnogi drugi u ovom entitetu”.

Ključni je problem, smatra Salkić, što mnogi vjeruju da se zločin isplati i da su njihovi sunarodnjaci uradili dobre stvari u prošlosti.

Oni vjeruju da se zločin isplati jer su mnogi zločinci danas na slobodi i ugledni su građani u ovom entitetu. Da se zločin isplati dokaz je današnje teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine. Da se zločin ne isplati, u najmanju ruku, danas bi imali drugačije nazive administrativnih dijelova u ovoj zemlji. Za ovo nisu samo krivi zločinci i oni koji ih podržavaju već su krivi i oni koji su im dali za pravo da to čine, a nisu trebali i nisu smjeli – kazao je Salkić.

Dvadeset pet godina poslije, naveo je, trebalo bi svima ili bar većini biti jasno da se nešto treba i mora mijenjati, prenosi “Hayat“.

Ukoliko ovakvo stanje ostane, društvo će se u ovom entitetu uz pomoć obrazovnog procesa, medija i uz podršku vlasti dalje sistemski radikalizirati sa nesagledivim posljedicama u budućnosti po mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini – zaključuje Salkić.

