Sebija Izetbegović: O izbornom rezultatu SDA, hoće li dati ostavku, zašto je u politici, o radu KCUS-a

Kakva je zaista njena uloga bila u odlučivanju o SDA-ovim kandidatima, pripremi stranačkih listi i kampanje, hoće li dati ostavku, na šta je pojedinci pozivaju, zašto je uopće aktivna u stranačkom i političkom životu te o drugim temama, poput rada KCUS-a, govorila je u intervjuu za “Faktor”.

Profesorice Izetbegović, nakon Lokalnih izbora, jedno od imena kojem se ispostavlja račun za izborni neuspjeh SDA u Kantonu Sarajevo je i Vaše. Pa hajmo redom. Prvo, kakva je bila Vaša formalna uloga, u svojstvu potpredsjednice KOSDA u Sarajevu u izboru kandidata za načelnike, u stastavljanju listi, u kampanji uopće?

– Nisam imala nikakvu ni praktičnu niti formalnu ulogu u izboru kandidata za načelnike, niti u sastavljanju listi kandidata za vijećnike.

Kantonalni odbor je posredstvom predsjednika i potpredsjednice Kantonalnog izbornog štaba samo pružao pomoć općinskim odborima u svim segmentima u kojima su oni iskazali potrebu. Imena kandidata za načelnike, kao i imena kandidata za vijećnike, i njihov redoslijed, isključivo je kreiran u općinskim organizacijama.

Zahtjevi pojedinih ljudi iz SDA, a prvenstveno posljednji koji dolazi od Denisa Zvizdića, je da kompletno rukovodstvo KOSDA Sarajevo odstupi sa stranačkih dužnosti. Naročito je istaknuto da to trebate učiniti i Vi. Kako komentirate takve zahtjeve, hoćete li podnijeti ostavku u Kantonalnom odboru? Treba li doći do smjena u KOSDA Sarajevo?

– Izborni rezultat u Kantonu Sarajevo, ali i diljem Bosne i Hercegovine, pokazuje da je potrebno ozbiljno analizirati način rada općinskih odbora pri izboru kandidata i formiranju listi.

Iznenađena sam načinom na koji je Denis Zvizdić formulirao zahtjev za smjenom odbora SDA, osobito što je u tom zahtjevu prisutan neprimjereni ultimativni ton, mada sam ranije primijetila da je spreman napasti dojučerašnje prijatelje ako procijeni da su poljuljani, kao što je napao Novalića. Rezultati postignuti na ovim izborima su nešto bolji od rezultata koji su postignuti 2012, kada je Zvizdić bio predsjednik KO Sarajevo, pa nije nudio ostavku, niti mu je neko naređivao da je podnese. Oni su na nivou prosjeka koji je ovaj put postignut u kantonima sa bošnjačkom većinom – Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom…

Ostavku, naravno neću podnijeti na zahtjev Denisa Zvizdića, jer me ni on, niti bilo koji pojedinac, nije postavio na tu, niti na bilo koju drugu poziciju. Odgovorna sam onima koji su glasali za mene, a takvih je bilo mnogo.

O smjenama, na bilo kom nivou i dijelu organizacije SDA, će se moći govoriti tek nakon temeljite analize izvještaja koji trebaju biti podneseni od strane svih općinskih i kantonalnih organizacija koje su podbacile.

Šta je po Vama uzrok da je SDA u Kantonu Sarajevo “podbacila” na ovim izborima?

– Uzroci su vanjski i unutrašnji. Ujedinjavanje svih protiv SDA, medijska podrška tom ujedinjavanju koja nije mogla biti ostvarena bez jake finansijske podrške, prenapuhane afere, nedostatak vitalnosti unutar SDA koja se s vremenom zamorila. Neke unutrašnje slabosti i greške su evidentne i one će morati dobiti odgovor unutar SDA.

Denis Zvizdić je, javnost to zna, bio ili još uvijek jeste Vaš prijatelj. Gdje je u stranačko-političkom smislu došlo do razlaza? Da li taj, uvjetno rečeno, sukob tinja još od 2018. godine i izbora kandidata za člana Predsjedništva BiH ili cijela stvar zaista ima veze samo sa nedavnim Lokalnim izborima i kantonalnom organizacijom SDA?

– Ovo je pitanje za Denisa Zvizdića, on zna odgovor, a ja mogu samo nagađati. Mislim da je sve krenulo sa kandidaturama 2018. Tada me istinski začudilo njegovo povlačenje iz unutarstranačke utrke za člana Predsjedništva, sa obrazloženjem da neće da konkuriše meni, kao što me sada čudi način na koji me je prozvao u svojim istupima. Ni jedno ni drugo, po meni, ne pristaje ozbiljnom političaru, pa ni muškarcu koji drži do svog digniteta.

Zašto ste se Vi uopće formalno politički angažirali, prvo kroz Opće izbore na listi za Federalni parlament, pa i kroz organe SDA? Svjesni ste da Vam se zamjera takav stranački i politički angažman zbog činjenice da ste supruga predsjednika stranke. Neki sadašnji i bivši članovi stranke smatraju da se trebate u potpunosti povući iz politike, jer, kako oni to vide, Vaš politički angažman šteti predsjedniku stranke i SDA općenito. Šta Vi kažete?

– Zato što su to htjeli članovi SDA, predložili su i snažno podržali moje kandidature unutar stranke, ali i države. Kandidatura za člana Predsjedništva BiH me čak i iznenadila, ja je ni na koji način nisam tražila niti očekivala.

Imala sam snažnu stranačku podršku za izbor u Parlament Federacije BiH, koja se pokazala opravdanom jer sam osvojila više od 13.000 glasova i time osvojila prvo mjesto među kandidatima sa liste SDA u mojoj izbornoj jedinici.

Što se tiče angažmana u organima SDA, tu je podrška bila još jača, jer sam na tajnom glasanju osvojila 962 glasa što je najveći broj glasova u konkurenciji za člana Glavnog odbora SDA. Takva podrška obavezuje.

Što se tiče mišljenja da se trebam povući iz politike, svako ima pravo na svoj stav i gledište, ali mišljenje 13.000 ljudi je bitnije od mišljenja pojedinaca. Izbori unutar stranke i parlamentarni izbori su najmjerodavniji, tu se svi javno izvagamo.

Vas se spominje ili, recimo to tako, kroz medije Vas se uvlači u slučaj nabavke respiratora koje je Federalna uprava civilne zaštite kupila preko Srebrene maline. Jeste li na bilo koji način bili dijelom nabavke tih respiratora?

– Nisam. Ni na koji način.

KCUS, kao najveća zdravstvena ustanova u BiH, je dao nizmjeran doprinos u borbi protiv pandemije koronavirusa. Suludo je to osporavati. Međutim, svjedoci smo da Vam kao direktorici, pa i općenito KCUS-u, to osporava. Kako Vi na to gledate? Je li to stvar politike koja se lomi preko KCUS-a, jesu to (ne)opravdane kritike, je li stvar u tome da KCUS nije dobro iskomunicirao to s javnošću ili…?

– Da, KCUS je zdravstvena ustanova koja je podnijela, a i sada podnosi najveći teret u borbi protiv pandemije. U osam mjeseci pandemije smo uradili 103.000 PCR testova, više od 1,5 milion raznovrsnih zdravstvenih usluga kliničke biohemije, od čega preko 100.000 za izolatorij Podhrastovi.

Za bolesnike COVID-19 uradili smo 2.085 RTG snimaka i 1.125 CT pregleda. Kroz klinike KCUS je prošlo 1.977 najtežih COVID pacijenata, od čega je izliječeno 1.652 a podleglo 325 pacijenata. Skoro hiljadu ljekara i medicinskog osoblja je tokom osmomjesečne borbe sa Koronom bilo zaraženo ili u izolaciji. Tokom oktobra i novembra smo imali u prosjeku skoro 200 odsutnih dnevno zbog korone. Sa osobitim ponosom i poštovanjem pominjem uposlenike KCUS-a koji su istinski junaci borbe protiv COVID-19.

Kako biste Vi općenito ocijenili svoju komuniciranje s javnošću, s medijima, sa svojim saradnicima, zamjera Vam se da burno reagirate, da ste previše direktni i otvoreni, pa to u konačnici dobija negativan prizvuk?

– Da, ja sam sasvim direktna i otvorena, i neću se promijeniti. Nekima se to dopada, nekima ne, ali vjerujem da je ovih prvih više. Ono što je za mene izuzetno važno je da je moja komunikacija sa javnošću bila iskrena, i da sam uvijek davala apsolutno provjerene i istinite podatke. Tako ću i nastaviti.

Smatram da javnost ima pravo da zna šta se tačno dešava u zdravstvenom sistemu, koliko ko radi, odnosno ne radi, da li u sistemu ima korupcije i da li se borimo protiv nje, kako se borimo protiv nezakonitih nabavki, zapošljavanja, izostajanja s posla…

Vi ste, po dolasku na čelo KCUS-a, napravili mnoge promjene. Bez obzira kako ih kvalifikovali, dobre ili loše, bile su popraćene burnim reakcijama u javnosti. Kako sad gledate na sve to? Je li otpor tim promjenama bio političke prirode ili je samo stvar toga da je već uhodani sistem burno reagirao na Vaš način vođenja najveće zdravstvene ustanove?

– Bio je to splet političkih i ličnih motiva, ispočetka više ovih drugih jer se mojim dolaskom i uvođenjem reda poremetio komoditet povlaštenih. U svakom slučaju, jednako bih se i sada borila protiv zapostavljanja pacijenata koji nemaju “štelu”, protiv predugih, namjerno kreiranih listi čekanja, protiv povlaštenog tretmana pacijenata koji su upućeni na KCUS iz privatnih ordinacija ljekara uposlenih na KCUS-u, odnosno protiv eklatantne zloupotrebe položaja godinama privilegovanih ljekara, protiv sumnjivih milionskih nabavki, protiv korupcije, protiv zapošljavanja čitavih porodica bez konkursa, protiv lažnih bolovanja.

Podsjetiću da sam kod preuzimanja KCUS-a zatekla oko 104 miliona KM duga, razne nepravilnosti u radu, uključujući i plaćanje nekih ljudi koji nisu imali ugovor sa Kliničkim centrom. Uvijek ću se boriti za red, rad i disciplinu, bez obzira na otpore i reakcije. Rezultati koje smo ostvarili moji saradnici i ja su dokaz da radimo ispravno.

Šta je sa revizorskim izvještajima koji su rađeni u KCUS-u nakon što ste Vi imenovani za direktoricu? Bilo je tu indicija da je počinjen ozbiljan kriminal za vrijeme prethodnih uprava. Da li je Vas, odnosno KCUS, ikada iko kontaktirao poslije? Kako gledate na to da, bar koliko je javnosti poznato, nikada nije sprovedena bilo kakva ozbiljna istraga o svemu tome?

– To pitanje treba postaviti nadležnom tužilaštvu, jer nije samo revizorski izvještaj pokazao nepravilnosti o kojima govorite, nego i izvještaj finansijske policije.

SIPA je prije četiri godine izuzela izuzetno obiman dokazni materijal o svemu navedenom, ali očigledno je zapelo na Tužilaštvu koje ima neke druge “prioritete”.

