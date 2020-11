Ambasada SAD se ponovo oglasila povodom dešavanja u VSTV-u

Iz Ambasade SAD večeras su se ponovo oglasili na svom Twitter nalogu povodom novih dešavanja u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

– Integritet VSTV-a je u kritičnom stanju. Da se pokaže integritet, očekujemo od članova VSTV-a da odmah preduzmu potrebne mjere za rješavanje najnovije krize s kojom se suočava ova institucija – naveli su iz Ambasade SAD, piše “Avaz“.

The integrity of the HJPC is in critical condition. To manifest integrity we expect HJPC members to promptly take necessary measures to address the latest crisis facing this institution.

