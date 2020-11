Stiže drastična promjena vremena, donosimo prognozu za narednih nekoliko dana

Tokom dana postupno smanjenje oblačnosti. Pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, zapadu, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna do 15 stepeni.

U petak pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, zapadu, jugozapadu Bosne i na planinama. Na sjeveru zemlje dugotrajna magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između -2 i 5, a najviša dnevna do 15 stepeni.

U subotu na sjeveru zemlje dugotrajna magla i niska oblačnost. U ostalim područjima sunačno prijepodne, a u drugoj polovini dana postepeno naoblačenje sa juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna do 15 stepeni,piše Slobodnabosna

U nedjelja pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne sa slabom kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana, kiša se očekuje i u ostalim dijelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Krajem dana i tokom noći, padom temperatura kiša će prelazit u susnježicu ili snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari