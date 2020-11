Kompanija Messer ukazala na haotično stanje s kisikom u bolnicama

Kako je Raport već pisao jedan od glavnih dobavljača kisika za bolnice u BiH je kompanije Messer.

O tome da se kisik troši u ogromnim količinama u izolatorijima direktor ove komapnije Avdo Dedić već je govorio za Raport. On je tad kazao da je drastično povećanje potrošnje kisika normalno, s obzirom na veliki broj zaraženih koronavirusom kojima je potrebna kisička terapija.

Još tad je Dedić nagovijestio da postoje određeni problemi s snabdijevanjem, a jutros je prio primoran poslati pismo svim bolnicama, kliničkim centrima pa i domovima zdravlja.

U njemu Dedić navodi kako se susreću s brojnim problemima, a koji su direktno vezani za menadžmente zdravstvenih ustanova.

Pismo koje je Messer uputio zdravstvenim ustanovama

“Želim vas obavijestiti da zbog enormnog povećanja potrošnje kisik au BiH izazvanog pandemijom, proizvodnja i nabavka kisika doseže kritičnu tačku. S ozbirom da je trenutna potrošnja kisika iznad naših proizvodnih kapaciteta, prinuđeni smo da isti uvozimo sa različitih lokacija iz inostranstva po različitim i znatno višim cijenama”, naveo je na početku pisma Dedić.

“Naš sistem za primanje narudžbi je trenutno preopterećen Vašim zahtjevima za kisikom, pa tkao dobijamo narudžebe u ponoć, iza ponoći ili u kasne večernje sate za isporuku rano ujutro, što nam je nemoguće ispunjavati ili kada angažujemo sve snage da izvršimo isporuku u kasnim večernjim satima, naše cisterne i kamioni čekaju satima ispred Vaših kapija. Osim toga dobijamo pozive od velikog broja različitih i nekompetentnih kontakt osoba sa Vaše stranke, što stvara konfuziju, pojedini subjekti bespotrebno prave skladišta kisikom dok drugi rade na granici izdržljivosti, nemamo redovan povrat praznih boca i ambalaže što nam predstavlja ogroman problem”, istakao je Dedić u pismu.

Kontaktirali smo ga. Za Raport pojašnjava da cilj pisma nije bila kritika već da se svi ujedine i bolje rade u teškim uvjetima pandemije.

“Mi smo htjeli pismom da ukažemo na to da trebamo biti solidarni i da svi poturimo leđa da našto napravimo. Može se to čitati ovako ili onako, ali nije kritika, nikoga mi ne učimo poslu, ali jednostavno da se svi više optimiziraju. Normalno, doktor ne može pacijentu dati kisika manje nego što mu treba, ali da damo maksimum da to sve bude u tim optimalnim granicama”, rekao je Dedić za Raport.

Kaže da su ga kontaktirale brojne klinike nakon pisma.

“Imao sam normalan razgovor s dr. Vranićem iz Opće bolnice. Dakle, šta oni mogu uraditi, a šta mi možemo uraditi da bolje radimo”, navodi on.

Da li je ugrožena isporuka kisika?

“Opća je nestašica kisika. Dakle, globalno je nestašica. Mi moramo obezbijediti kisik, domaća proizvodnja nije dovoljna. Svi dobivaju redovno, ali uz izuzetne napore. Ogroman je broj pacijenata i ogromna potrošnja. Nema opuštanja, specifična je situacija. Pismo je da se svi zajedno solidarišemo”, zaključuje Dedić za Raport.

Facebook komentari