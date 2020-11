Milorad Dodik na sahrani Irineju: “RS je bila njegova kuća jednako kao i Srbija”

“Okupljeni danas iznad odra blaženo počivšeg patrijarha srpskog Irineja, ispunjavam njegovu svešteničku želju, da se okupimo i držimo zajedno. Ne samo kada su ovakvi događaji u pitanju već da se kao narod sabiramo i u volji i u nevolji. Danas je nas sabrao njegov odolazak, a 11 godina sabirali su nas njegovi dolasci. Zato mogu slobodno reći da je naš patrijarh imao tu snagu i tu moć da nas sabere i uvijek drži zajedno. Kako nas u Republici Srpskoj, tako nas iz RS sa našim narodom u domovini Srbiji i bilo gdje gdje živi. Republika Srpska u posljednjih 11 godina nije ni plakala ni veselila se, a da sa nama nije bio patrijarh Irinej“, kazao je Dodik, piše “N1“.

Kako je kazao, Irinije je bio omiljen među ljudima.

“Nije bilo važno da li su to dobri ili loši vremenski uslovi. Da li je on imao nekakav gust raspored, da li je bio prehlađen, patrijarh je imao ljubav za sve nas i rado je dolazio. Dolazio je omiljen među nama, a u isto vrijeme domaćin. Dolazio je na svoje i kod svojih, pa mi je teško, a bilo bi i pogrešno reći, da je tamo gdje je dolazio bio gost. RS je bila njegova kuća jednako kao i Srbija. On je bio pastir svih nas i mogu reći da je on bio taj koji je brisao sve granice među našim državama, gradovima, regijama među nama“, poručio je Dodik, te nasatvio:

“To jeste snaga naše crkve vijekovima. Patrijarh Irinej je bio neobično običan i skroman čovjek, čovjek blagih riječi i čvrstih dijela. Bio je cijenjen u cijelom pravoslavnom svijetu, mudro vodio računa da naša crkva nikada ne bude kamen spoticanja i da bude faktor pomirenja. Patrijarh Irinej je imao mjeru u svemu i taj dar je ostavljao na svakom poslu kojim bi se bavio“.

Poručio je da je Dodik bio taj koji je svjedočio nekima od najljepših trenutaka u životu njegove porodice.

“Ovo danas doživljavam kao veliki i lični gubitak“, naveo je Dodik između ostalog.

Patrijarh Irinej bit će sahranjen danas u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Liturgiju je služio mitropolit Hrizostom, a potom i opelo.

Facebook komentari