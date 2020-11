Valentin Inzko: “Spreman sam nametnuti Zakon o negiranju genocida, ako ne bude usvojen do 11. jula”

Na pitanje zašto to nije učinio do sada, Inzko je kazao da godišnjica traje godinu dana i da to treba riješiti.

“Sve evropske zemlje imaju Zakon o zabrani negiranja holokausta, u mojoj zemlji je jedan engleski historičar dobio tri godine zatvora jer je rekao da holokaust ne postoji”, kazao je Inzko.

Ukoliko taj zakon ne bude usvojen do 11. jula 2021. godine, Inzko je kazao da ga je on spreman nametnuti.

“Da budemo potpuno jasni, ja sam spreman”, rekao je Inzko.

Inzko je ranije najavio da će BiH 2020. imati Zakon o negiranju genocida, ali to se nije desilo.

Podsjećamo, Majke Srebrenice su u julu ove godine pokrenule peticiju prema visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Inzku kojom traže donošenje Zakona o zabrani negiranja genocida i poništenje odlikovanja ratnih zločinaca u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska.

Peticija je uslijedila nakon što je u oktobru 2016. godine predsjedavajući Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović dodijelio povelje presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić i posthumno Nikoli Koljeviću.

“Kampanja negiranja genocida ovim činom se pretvorila u otvoreno slavljenje nalogodavaca i izvršilaca genocida. U zvaničnim reakcijama i izvještajima pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija aktuelni visoki predstavnik Valentin Inzko je više puta osudio praksu negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca.

Povodom dodjele povelja ratnim zločincima u NSRS-u naglasio je da su takve aktivnosti vlasti u RS-u neprihvatljiva praksa u savremenom svijetu, te da nisu u skladu s njihovim obavezama prema Općem okvirnom sporazumu za mir”, navele su Majke Srebrenice u peticiji.

Peticiju je do sada potpisalo više od 27.500 ljudi, prenosi “Klix“.

