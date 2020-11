Članovi Predsjedništva BiH s Borellom: Prevazići lošu političku atmosferu, okrenuti se konkretnom radu

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine kazali su nakon sastanka sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednikom Evropske komisije Josepom Borellom, koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, da su razgovarali o mnogim temama, ali je neupitno da je perspektiva BiH članstvo u EU, javlja Anadolu Agency (AA).



Borell je posjetu počeo sastankom sa predsjedavajućim i članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem.

Džaferović je poručio da je “danas važan dan za nas u BiH, Evropi i svijetu”.

“Danas obilježavamo 25. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma, uspostave mira u BiH i danas, na ovaj dan, imamo priliku da ugostimo našeg velikog prijatelja – visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednika Evropske komisije Borella”, pojasnio je Džaferović.

Smatra da je svojim dolaskom dao značaj ovom datumu.

“Današnji dan, dakle, godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi posmatramo, prije svega, kada je u pitanju budućnost BiH i njena perspektiva budućnosti. Danas smo razgovarali o mnogim temama ali je neupitno da je perspektiva BiH članstvo u EU”, izjavio je Džaferović.



Izrazio je nadu da će nakon današnje posjete i podrške Borella i “mi u BiH prevazići lošu političku atmosferu i klimu, da ćemo izaći iz klišeja stalnih svađa, neproduktivnih rasprava i da ćemo se više okrenuti konkretnom radu i realizaciji svih 14 preporuka iz Mišljenja Evropske komisije”.

Borellu i njegovom timu se zahvalio i Komšić što su na ovaj dan odlučili da dođu u BiH.

“Koji je sigurno vrlo važan za sve građane BiH. Nije ovo samo bila protokolarna posjeta, nastavili smo i neke razgovore koje smo ranije imali s Borellom tokom naših posjeta Briselu. Ono što je po meni bitno istaći jeste i ova posjeta to potvrđuje da Evropska komisija i Evropska unija, kao cjelina, stoji iza napretka BiH, pruža neophodnu pomoć”, pojasnio je Komšić.



Dodik se također zahvalio za posjetu na ovaj važan datum, koji je historijski za čitav svijet.

“To je datum kojim je uspostavljen mir. U BiH već duži niz godina nema sukoba na bazi etničkog odnosa prema drugima i da je to najveća vrijednost ovo Dejtonskog sporazuma. BiH se odnosi različito i prema Dejtonskom sporazumu. Moram Vam reći gospodine Borell, da Republika Srpska već 20 i nešto godina obilježava dan Daytona kao svoj praznik i da u tom pogledu je to neradni broj u RS-u, to nije slučaj u Federaciji BiH”, rekao je Dodik.

Dotakao se i pandemije i nabavke vakcina protiv COVID-19.

“Najveći problem koji može izazvati mnogo političkih problema u BiH je kriza pandemije koja izazvala ekonomske posljedice. Ukoliko ne budemo rješavali ekonomske posljedice na pravi način one će se multiplicirati na političkim razlikama koje ćemo ovdje teško zaustaviti. Zato vas molim da nam pomognete oko kreiranja i ubrzavanja paketa pomoći za BiH”, rekao je Dodik.

Protokolom je predviđeno da se sa Borellom sastanu i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

Predviđen je i sastanak članova kolegija Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH sa potpredsjednikom Evropske komisije Borrellom.

Tokom posjete planirano je i javno obraćanje Borella “Od Daytona ka Briselu”, kao i posjeta Muzeju ratnog djetinjstva.

