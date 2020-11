Pripremite kape i šalove: Nedim Sladić otkrio kada nam stiže snijeg

U petak prolazna, ali osjetna promjena vremena – snijeg navečer i u nižim područjima centralne i istočne Bosne, za vikend u većini predjela mrazna jutra, naveo je meteorolog FACE TV-a Nedim Sladić u razgovoru uz pojašnjenje da ćemo na obilnije sniježne padavine još pričekati.Kako je naveo Sladić, Iako se u večernjim satima ponedjeljka i tokom utorka preko naših krajeva premještala fronta i pripadajuća ciklona u Jadranu koja je donijela pad temperature zraka i padavine, obilnije u Krajini gdje je mjestimično palo i preko 40 mm kiše (Bihać 45), vremenske prilike su se brzo stabilizirale budući da je nakon premještanja fronte jačao zračni pritisak sa sjeverozapada, čiji centar je migrirao iz centralne Europe prema istoku. S njegove prednje strane počeo je pritjecati u sjeveroistočnom visinskom strujanju hladniji zrak u utorak, a odmičući dalje prema istoku tokom srijede, komponenta smjera visinskog strujanja se počela mijenjati u istočno i jugoistočno, s kojim je počeo priliv toplijeg zraka zbog čega je danas malo toplije u odnosu na utorak.

– Priliv toplijeg zraka nastavit će se i u četvrtak ispred sistema nestabilnosti, budući da sinoptika pokazuje idealne uslove koje pokazuju predznake promjene vremena, no zbog porasta temperature zraka po visini to će značiti i pojavu slabije inverzije, odnosno nepravilnog povećanja temperature zraka s porastom nadmorske visine. Slab vjetar i zadržavanje vlažnog zraka u prizemlju će imati za posljedicu maglu i nisku naoblaku koja će se sutra dugotrajnije zadržavati, što naročito vrijedi za kotline i riječne tokove uz gornji tok rijeke Bosne, kao i Posavinu. S istoka slabi utjecaj anticiklone pa se naša zemlja nalazi po njenoj periferiji, pri čemu postoji tzv. V3 položaj sistema. Sa sjeverozapada kontinenta istovremeno dolazi do produbljenja doline i formiranja ciklone koja će se premjestiti u petak južnom trasom držeći se obala Tirenskog mora, a koji je povezan za prostranu frontu koja se premješta preko centralne Europe prema jugoistoku. Sutra će prema kraju dana nakratko zastati u Alpama, a potom u prvim satima petka odmicati prema našim područjima donoseći jače naoblačenje praćeno kišom koje najprije zahvata Krajinu, a potom do jutra zahvatiti cijelu zemlju.

U trenutku prelaska fronta zapuhat će prolazno pojačan sjeverni i sjeveroistočni, istočnije i sjeverozapadni vjetar, a budući da će odmah nakon prelaska fronte jačati ogranak anticiklone koji će se iz istočnog Atlantika sve više gurati prema našim područjima, sve više će s njegove prednje strane pritjecati hladnijeg zraka sa sjevera i sjeverozapada kontinenta, zbog čega će usljed značajnijeg pada temperature zraka po visini se spuštati posljedično i snježna granica, pa već ujutro na nadmorskim visinama iznad 1000 metara kiša će preći u susnježicu i snijeg koji će stvarati tanji pokrivač, a to naročito vrijedi za više planine sjeverozapadne Bosne. Prema poslijepodnevnim satima glavni dio fronte odmiče na istok i jugoistok pa padavine prestaju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne gdje se djelomično razvedrava. U centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne očekuje se dalji pad temperature zraka pa se snježna granica u noći spušta i do 600 metara nadmorske visine. Tako već u večernjim satima petka i prvim satima subote očekuje se da će prolazno i u Sarajevu kiša preći u susnježicu i snijeg, no čini se bez većeg taloženja na tlo. Temperatura će se polahko približavati nultom podioku, a u noći skliznuti i u manji minus’, naveo je meteorolog Sladić.

Kako se bude guralo sve više polje visokog atmosferski pritisak prema našim područjima, postojat će izražena razlika u pritiscima između juga i sjevera, zbog čega će tokom petka bura u Hercegovini sve više jačati kada će u noći s petka na subotu biti jaka, na udare i olujna, a na Jadranu, a naročito podno Velebita već i dosegnuti orkanske udare, zbog koje će vrlo vjerovatno biti izdata upozorenja u vidu meteoalarma za petak i subotu. Očekuje se da će krajem subote vjetar oslabjeti u Hercegovini, zbog koje će vrlo vjerovatno biti izdata upozorenja u vidu meteoalarma.

– Subota stoga donosi prestanak padavina i na istoku, jugoistoku i centralnim područjima Bosne kako će se nad našim područjima naći polje visokog zračnog pritiska, a prevladavat će u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme, s tim da po kotlinama i uz riječne tokove može ponovo biti magle i niske naoblake. Zbog vedrije noći, mraz će biti učestala pojava u jutarnjim satima, a minimalna temperatura na najvišim nadmorskim visinama mogu se spustiti i do -10, u nizinama većinom od -3 do 3, na jugu do 8, a najviša dnevna od 3 do 7, na jugu do 12 ºC’, napisao je on,prenosi Senzacija

Nedjelja i početak iduće sedmice ponovo donosi stabilne vremenske prilike zbog kojih će magla i niska naoblaka ponovo biti sve češća pojava, a takve vremenske prilike najmanje se očekuju do Dana državnosti.

Facebook komentari