Ambasada SAD / Vojna vježba primjer snažnog partnerstva BiH i NATO

“Ova bilateralna vježba gradi našu sposobnost da funkcioniramo kao dio interoperabilnog tima i primjer je snažnog partnerstva između BiH i SAD sa svojim NATO saveznicima“, poruka je iz Ambasade SAD, prenose “Vijesti“.

Cilj vježbe bilo je unapređenje partnerske saradnje sa SAD i NATO saveznicima, te razvijanje interoperabilnosti i sposobnosti Oružanih snaga BiH.

This bilateral exercise builds our ability to function as a part of an interoperable team and is an example of the strong partnership between Bosnia and Herzegovina and the United States with its @NATO Allies. #USAinBiH @HQUSAFEAFAF https://t.co/O47ogkxe6h

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) November 19, 2020