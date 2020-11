Imunolog Karamehić: Stanovništvo treba biti još malo strpljivo, do vakcine poštivati mjere

– Onaj ko odlučuje o nabavci vakcina prvo bi trebalo da sagleda gdje će je skladištiti i pod kojim uvjetima, kako će je transporovati i pod kojim uvjetima. Sve to proizvođač navede, to su otvorene procedure. Treba pročitati procedure, protokole, odabrati proizvođača pa se odlučiti za najučinkovitiju vakcinu, sa najmanje neželjenih posljedica. Stanovništvo neka se još malo strpi higijensko-socijalnim mjerama, koje su dobre – naglasio je u razgovoru za Fenu prof. dr. Karamehić.

Mišljenja je da bi svaka od vakcina protiv virusa korona koja je dosad urađena bila dobra, a preporuča vakcinu koja zahtijeva nešto lakše uvjete za čuvanje.

– Bolje je imati vakcinu da prekine širenje virusa, nego biti bez vakcine. Ako se vakciniše 60 posto stanovništva, može se očekivati da bude zaustavljeno širenje infekcije – pojasnio je.

Kako ističe, vakcina bi već za nekoliko sedmica trebalo da bude spremna za distribuciju u svijetu, ali i kaže ‘niko ne može proizvesti sedam milijardi vakcina, koliko ima ljudi na svijetu’.

– I tim fabrikama treba vrijeme. Treba kupiti određenu količinu vakcina za najranjivije grupe stanovništva kao što su zdravstveni radnici i oni koji rade u javnim službama, kronične bolesnike…. Poslije, kako se bude proizvodnja povećavala, ponovo aplicirati za dodatne količine. Pola godine ili godinu dana mogu sačekati na vakcinu mlađe osobe jer je njihov imunitet bolji – naglasio je.

Niko ga nije konsultirao, kao ni njegove kolege

Profesor Karamehić kaže da njega, kao predsjednika Udruženja imunologa BiH niti nekog od njegovih kolega, od početka epidemije virusa korona dosad nije niko konsultirao za mišljenje.

– Poštujem kolege drugih specijalnosti koji treba da učestvuju u čitavoj ovoj situaciji, ali niko od njih ne poznaje imunologiju. Oni dobro poznaju svoje discipline, a imunologiju samo imunolozi sa velikim iskustvom i znanjem. Niko nas ovdje nije konsultirao dok su mene, od početka epidemije, istovremeno konsultirali iz mnogih najrazvijenijih država širom svijeta, gdje sam živio i radio. Zato i jesam u toku sa svim – naglasio je.

Za trenutnu epidemiološku situaciju kaže da je umjereni optimista, a na osnovu činjenica govori da iskustva iz drugih država (Kina, Japan, Južna Koreja …) pokazuju da je moguće uspješno prevazići i ovu situaciju.

– Ima država u svijetu, ogromno područje sa dvije milijarde stanovnika, koje su virus korona pobijedile i bez vakcine. Ti ljudi su slični nama, ako su oni mogli to pobijediti zašto ne bismo mogli i mi. Stanovništvo se treba još malo strpiti, do dolaska vakcine. Ne bi trebalo dugo to da potraje. Sve zavisi od reakcije, u našoj državi nadležnih za to, kako se budu organizirali – kazao je.

Podsjeća da se, na početku epidemije, stanovništvo u BiH dosta dobro pridržavalo higijensko-socijalnih mjera što je davalo i efekte. Poslije, kaže, nisu bili toliko disciplinirani i ne zna da li su se umorili od toga ili je neki drugi razlog u pitanju.

– Bolje je još malo sačekati, držati se mjera i tako sačuvati svoje i zdravlje bližnjih i svih ljudi oko sebe – naglasio je.

Navršila se godina otkad je u Kini zabilježen prvi slučaj virusa korona, a vakcina je već pronađena. Po mišljenju imunologa Karamehića prebrzo se došlo do vakcine. Kaže da je to ‘iznuđeno rješenje, nije nauka tražila da se vakcina proizvede za sedam do osam mjeseci kad se zna da se na otkriću vakcine u normalnim uvjetima radi deset i više godina’.

– Međutim, ovaj virus bacio je na koljena cijeli svijet. Kad bi se čekalo godinama, ne znam da li bi vakcinu imali kome i dati. Ovaj virus je opasan za ljude, još je teži za ekonomiju. Ako ovako nastavi, u narednu deceniju ili deceniju i pol, ekonomija će pasti na koljena. Ipak, ima mjesta za optimizam. Vakcina će brzo doći, moramo se pridržavati mjera. Osim toga bilo je, kroz povijest medicine, još pandemija pa je nauka pobijedila. Pobijedit će i COVID -19, i to će se zvati jučer – naglasio je.

Četverocifreni brojevi zaraženih očekivani

Za trenutnu epidemiološku situaciju u BiH i regiji te četverocifrene brojeve zaraženih kaže da je očekivana te podsjeća na pune plaže tokom ljeta i godišnjih odmora gdje su po tradiciji dolazili ljudi iz evropskih država, koje ‘sad imaju veliki broj oboljelih’.

– Trenutno stanje je odgovor na ono od ljetos, na nedisciplinu. Nismo se pridržavali mjera, nismo naučili ništa iz prvog talasa. Mi u Evropi, ali niti u svijetu – poručio je prof. dr. Karamehić.

Predsjednik Udruženja imunologa BiH prof. dr. Jasenko Karamehić ima bogato iskustvo, koje je stekao radeći u Evropi, Aziji i SAD. Svrstan je i među najbolje ocijenjene u elektronskoj bazi podataka za znanstvenike iz cijelog svijeta koja prati njihov rad sa više aspekata i to kvantificira. To je jedna od najvećih baza podataka, koja obuhvata više od 17 miliona naučnika iz cijelog svijeta.

Navršila se godina dana otkako je u Kini registriran prvi slučaj virusa korona. Dosad je u svijetu tim virusom zaraženo malo više od 55 miliona ljudi, a od oboljenja koje izaziva taj virus (COVID-19) preminule su 1.333.042 osobe. Oporavilo ih se više od 38 miliona.

U Bosni i Hercegovini je, od proglašenja prvog slučaja zaraze (mart 2020.), dosad potvrđeno 73.944 slučaja zaraze virusom korona, a testirano je 378.617 osoba. Umrlo je 2.042 pacijenta, oporavljeno je 38.660.

