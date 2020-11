Jozo Ivančević, novi stari načelnik Prozora-Rama: „Udarali su sa svih strana, iz Mostara, Sarajeva, Zagreba, ali Hrvati i Bošnjaci su bili složni, nisu se dali prevariti“

Kakve su prve reakcije nakon velike pobjede na lokalnim izborima u BiH. Jeste li se nadali da će na kraju biti ovolika razlika između Vas i kandidata HDZ-a BiH Ilije Petrovića?

– Kao prvo, nisam se nadao da će baš biti ovolika razlika, ali sam se nadao pobjedi. Prema procjenama, nadao sam se da ću imati 1.500 glasova više u odnosu na protukandidata, a ispalo je gotovo tri puta više.

Imali ste veliku izbornu mašineriju protiv sebe, no ipak ste uspjeli ostvariti pobjedu.

– Mora se to doživjeti. Ne može nama HDZ BiH upravljati općinom Prozor-Rama iz Mostara i Sarajeva. Jedan ministar pravosuđa BiH što ga ja zovem „ministar latinskog jezika“, ne može on nama doći ovdje i voditi glavnu riječ u našoj općini. Tu žive Hrvati i Bošnjaci, mi imamo korektan odnos i nastavit ćemo tu suradnju.

S obzirom na to da su već poznati konačni rezultatit izbora u Prozor-Rami, čini se da su Hrvati i Bošnjaci skupa izašli na izbore i ustali protiv Čovićevog HDZ-a?

– Ovdje živi 70 posto Hrvata i oko 30 posto Bošnjaka, ovdje nije nacionalna tenzija prevladala i rekao bih da nije bila u pitanju politička opcija nego je bio izbor čovjeka za načelnika. Ne može se upravljati Ramom iz Mostara, kao što to želi Dragan Čović. Zna se da Prozor-Rama ima bogate resurse, ima svoju hidroelektranu Rama, gdje stvara najveći doprinos, ne samo našoj općini nego i županiji i šire. Tako da je tu bila borba za prevlast, tko će preuzeti općinu. Čović ima svoje satelite koje upućuje iz Mostara prema općini Prozor-Rama kako bi je preuzeo. To je degradiranje ljudi, naroda ove općine, da nas ne doživljava kao narod koji misli svojom glavom nego misli da on treba određivati šta ćemo mi raditi i kakve odluke ćemo donositi. I da mi njega za nešto molimo, kao što je to bilo prethodnih godina.

Svi načelnici koji su bili prije mene, završavali su u “Elektroprivredi”, zapošljavali djecu, i to je ono što oni rade. Narod je to davno prepoznao.

Vaša pobjeda na lokalnim izborima bi ipak mogla teško pasti HDZ-u BiH.

Nikad veća pobjeda. Udarali su sa svih strana, Zagreb, Mostar, Sarajevo. Htjeli su preuzeti općinu Prozor-Rama. Ministar pravde BiH Josip Grubeša došao je ovdje i on je bio nosilac liste. Čovićev HDZ je doživio debakl, dosta toga su izgubili. Pokušali su nametnuti ljude iz naše općine koji u Mostaru žive 20-30 godina i sad se predstavljaju kao, tobože, spasioci općine Prozor-Rama. Htjeli su preuzeti općinu samo zbog proračuna i novca i da se taj novac opet vrati u Mostar kako bi oni mogli raspolagati tim sredstvima. To je ključ svega.

Na njihovu žalost, to su prepoznali Hrvati i Bošnjaci tako da se nisu dali prevariti. Gledali su čovjeka, gledali su onoga ko će pomoći ovom kraju. Kroz ova moja tri mandata smo dosta toga uložili, radimo i borimo se i još ćemo toga izgraditi. Tako da nisam uopće sumnjao u pobjedu. I Vijeće, također, samo je sada pitanje hoćemo li imati 10 ili 11 vijećnika.

Kakvi su Vaši planovi u novom mandatu, nastavljate li tamo gdje ste stali?

– Imamo dosta projekata, neke smo započeli, a neke realizirali. Imamo osigurane novce za 2021. godinu, nacrt proračuna smo usvojili, on će iznositi oko 27 milijuna maraka i trebali bismo ga usvojiti do nove godine, prenosi slobodna-bosna.

(Razgovarao: M. Iličić)

