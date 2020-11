Žuto upozorenje zbog magle u nekoliko područja u BiH

Upozorenje zbog magle na snazi je za područja Banjaluke, Sarajeva, Višegrada, Foče i Tuzle.

Danas će u BiH vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni prije podne po kotlinama magla. Poslije podne i u večernjim satima prognozira se jače naoblačenje sa zapada uz povremenu kišu. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijus.

U Sarajevu veći dio dana magla ili niska naoblaka uz djelimično razvedravanje. Jače naoblačenje očekuje se poslije podne, što u večernjim satima može usloviti slabu kišu. Dnevna temperatura oko 12 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U utorak se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina je moguć slab i kratkotrajan snijeg. Prije podne prestanak padavina u Krajini, a poslije podne u Posavini. Prema kraju dana i u ranim večernjim satima prestanak padavina se očekuje i u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 11, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

U srijedu u Hercegovini i na zapadu Bosne sunčano. U ostalim područjima naše zemlje će preovladavati magla i niska naoblake, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 12, na jugu od 14 do 19 stepeni.

U četvrtak u Hercegovini i na zapadu Bosne sunčano. U ostalim područjima će preovladavati magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 12, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa.

U petak u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano, uz postepeno naoblačenje. Krajem dana i u večernjim satima kiša je moguća u Posavini i Krajini. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni.

