Otišao u Njemačku iz BiH, pa upao u probleme: “Dobar si dok radiš i plaćaš račune”

Nesreća na radu i saobraćajna nesreća učinili su ga radno nesposobnim zbog čega 48-godišnji Tihomir Turudić iz Münchena već tri godine živi bez primanja. Pema njemačkim zakonima, naime, ne ispunjava uslove za socijalnu pomoć.

– Sad živim u Münchenu i već tri godine pokušavam dokazati da sam bolestan, da su me takvog učinili u firmi u kojoj sam imao nesreću na poslu i koja me pokušala izigrati kad sam se ozlijedio, te u bolnici u Dortmundu u kojoj su me operisali jer su kod nekih operacija pogriješili, i za to niko ne snosi odgovornost. Nemam nikakva primanja, dva mjeseca nisam platio najam stana i ne znam kako ću dalje – ispričao je za Fenix magazin Turudić koji je porijeklom iz Čitluka u BiH iz kojeg se najprije preselio u Makarsku, a potom i u Njemačku.

Turudić je pomorac, ali bavio se i mašinstvom. U Dattel, grad u blizini Dortmunda je dolazio od 2009. godine na sezonski rad. Godine 2016., primljen je na stalan ugovor u firmi koja se bavi izradom betonskih ploča pa se preselio u Datteln. Prvu nesreću na radu doživio je 2017. godine kada je pao s ljestvi s visine od 2,5 metra. Oštetio je kralježnicu, pojavila mu se bol u desnoj preponi, i bol u vratu s desne strane. Nakon toga je četiri puta operisao trbuh

Nakon što su ga otpustili iz bolnice u Dortmundu, Sabina Pejić Mayer, koju je upoznao u Dortmundu i cijelo vrijeme mu pomaže, odvezla ga je u München smatrajući kako će tamo dobiti odgovarajuću zdravstvenu njegu.

– Od Dortmunda do Münchena sam se vozio sedam sati u automobilu, iz rane na trbuhu mi je curila krv i nekakava tekućina. Kad sam došao u bolnicu, odmah su me operisali, posumnjali su na tumor, ali tumor ipak nije pronađen. Samo nekoliko dana kasnije su me otpustili iz bolnice iako sam još bio nemoćan – govori Tihomir koj ije odlučio tražiti odštetu od firme u kojoj je radio.

No prema njegovim riječima, u firmi su tvrdili da su sve te njegove tegobe počele puno ranije od pada.

I tu nije stalo. Tihomir je u Münchenu 2019. godine doživio težu saobraćajnu nezgodu.

– Žena koja je vozila auto kojim se zabila u moj automobil je navodno bila pod utjecajem alkohola. Nakon te nesreće, niti jedan advokat ne želi uzeti moj slučaj vezan uz odštetu. Sve preglede sam napravio i u BiH i tamo mi je ustanovljeno puno više dijagnoza nego su otkrili njemački liječnici. I to mi otežava traženje odštete – govori Tihomir dodajući da su neki advokati tražili i do 20 hiljada eura za preuzimanje slučaja.

– Za njemačku državu si dobar dok radiš i plaćaš račune, a kad zatražiš svoja prava, onda si u problemima. Pogotovo ako si stranac – zaključuje.

Facebook komentari