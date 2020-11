Pravilnik za glasanje COVID-19 pacijenata na izborima u BiH

“Ja sam pozitivan na korona virus, kao i svi ukućani, supruga i troje djece. Simptome imamo već deset dana. Želim da glasam i po preporuci Centralne izborne komisije treba da se javim opštinskoj Izbornoj komisiji”, kaže Svijetlan, sagovornik koji ne želi da mu navedemo puno ime i prezime.

I pored infekcije planira da glasa na lokalnim izborima u BiH koji se održavaju u nedelju 15. novembra. Centralna izborna komisija (CIK) BiH utvrdila je 10. novembra pravila po kojima će glasati oboljeli od COVID-19. Pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima.

„CIK je predvidio formiranje mobilnih timova, koji bi trebalo da dođu na kućnu adresu kako bismo supruga i ja glasali. Koliko sam informisan naši glasački listići će ići u posebne vreće i prebrojavaće se posebno, nekoliko dana nakon brojanja listića sa redovnih biračkih mjesta”, kaže za “Radio Slobodna Evropa” (RSE) Svijetlan.

KAKO OSTVARITI BIRAČKO PRAVO?

Svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležene izborne komisije osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putem maila, faksa ili neke od mobilnih aplikacija, vibera, whatsapp-a) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz), stoji u Pravilniku Centralne izborne komisije.

Takva lica mogu glasati putem mobilnih timova koje formira opštinska, odnosno gradska izborna komisija, kaže za RSE Vanja Bjelica Prutina iz Centralne izborne komisije BiH.

“Kada je u pitanju sama procedura glasanja predviđeno je da članovi posebnog mobilnog tima, koji će imati zaštitna odijela i biti maksimalno zaštićeni, donesu glasački materijal do vrata, dakle ne ostvaruju direktan kontakt sa oboljelim, što je vrlo važno u cilju zaštite i smanjenja rizika, sačekaju da birači glasaju i taj materijal spreme u posebne kutije. Nakon toga materijal se pakuje u posebne vreće koje se odnose u poseban dio skladišta u opštinskim izbornim komisijama, gdje se dezinfikuju i prema planu transporta dostavljaju u Centar za brojanje”’, kaže Bjelica Prutina.

Kako bi mogućnost širenja virusa sveli na minimum, Centralna izborna komisija predvidjela je da se glasački materijal od zaraženih COVID-om, prebrojava pod posebnim uslovima, „kad prođe izvjesno vrijeme, kako bi rizik bio minimalan“, dodaje Bjelica Prutina.

Broj mobilnih timova zavisi od broja prijavljenih za glasanje i formiraju ih opštinske izborne komisije.

VEĆ SE FORMIRAJU MOBILNI TIMOVI

Na području Banjaluke biće formirano deset mobilnih timova, kaže Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banjaluka.

Ona dodaje da su politički subjekti, koji su dostavili prijedloge, uvažili preporuke da članovi tima budu ili medicinske ili srodne struke, sanitarni inžinjeri ili zubotehničari.

“Posebni mobilni timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete, ići će na adresu i postupati kako je to propisao CIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije i ako mu treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju koju smo odabrali i već pripremili”, objašnjava Batinar.

Zdravstvene radnike i uposlenike higijensko epidemiološke službe u mobilnim timovima angažovali su i u Opštini Tešanj, oko 150 kilometara sjeverno od Sarajeva.

“Oni svakako rade sa tim pacijentima i obilaze one koji nisu hospitalizovani, tako da je to bilo najbolje rješenje. Do sada imamo oko deset takvih zahtjeva za glasanje preko mobilnog tima, no zahtjevi se još prikupljaju, pa vidjećemo koliko će ih biti na sami dan izbora”, kaže za RSE predsjednica Općinske izborne komisije Tešanj Kanita Gredelj.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izbora u BiH u vrijeme epidemije COVID-19, propisano je i da zaraženi pacijenti koji su hospitalizovani, ukoliko ta liječnička ustanova dopušta ulazak mobilnog tima, mogu glasati u bolnicama, a prijaviti ih može neko od ukućana. Međutim, poštuju se pravila liječničke ustanove ukoliko ulazak mobilnog tima nije dozvoljen.

RAZLIČITA PRAVILA ZA GLASANJE ZARAŽENIH U SUSJEDSTVU

Iz Centralne izborne komisije BiH podsjećaju da su lokalni izbori, organizovani u uslovima gdje se svakodnevno bilježi više od 1.500 novozaraženih, te da se maksimalno vodilo računa o svakom detalju kako bi se širenje virusa svelo na minimum.

Kroz izborni proces tokom epidemije COVID-a prošli su i Hrvatska, Srbija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

U Sjevernoj Makedoniji formirani su mobilni timovi putem kojih su, uz mjere opreza, zaštitne opreme i članova tima i zaraženih, obavezne fizičke distance i dezinfekcije materijala i kutije, glasali zaraženi koji su u kućnoj izolaciji.

U Crnoj Gori se glasalo bez ikakvih ograničenja, ali uz mjere zaštite i dezinfekcije na svim biračkim mestima. Jedino nisu glasale osobe koje su u bolnicama. Dio glasača je tražio da glasa putem pisma.

U Hrvatskoj je pacijentima zaraženim korona virusom bilo zabranjeno glasanje, zbog čega je Evropski sud za ljudska prava intervenisao i ocijenio da krše prava birača.

“Pokušali smo učiti iz primjera susjeda i do detalja isplanirati kako će to izgledati u BiH”, kaže Vanja Bjelica Prutina iz Centralne izborne komisije BiH.

ORGANIZACIJA IZBORNOG PROCESA U EPIDEMIJI POSEBAN IZAZOV

Bjelica Prutina kaže da od 76 opština u Bosni i Hercegovini nisu dobili odgovor na upit jesu li obezbijedili novčana sredstva i zaštitnu opremu neophodnu za epidemiološke mjere, kako na biračkim mjestima, tako i mobilnim timovima.

“Kontinuirano ih kontaktiramo, provjeravamo i dobijemo informaciju da su nabavili opremu, ali jednostavno nisu našli za shodno da o tome obavijeste CIK”, ističe Bjelica Prutina.

Ona dodaje da su dobili informacije iz pojedinih opština da određeni broj članova biračkih odbora odustaje od tog zadatka, podsjećajući da se to dešavalo i ranijih godina u kojima su organizovani izbori, a kada nije bilo epidemije virusa.

“Ja ću podsjetiti samo da je na prošlim izborima, na sami dan glasanja, više od 5.000 članova biračkih odbora odustalo. Mi to imamo u vidu i vjerujemo da će Izborne komisije u opštinama da nađu zamjenu”, poručuje Bjelica Prutina.

Političke stranke imaju 50 hiljada članova biračkih odbora, 60 svojih promatrača na biračkim mjestima, i oko 30 hiljada kandidata na izborima.

Lokalne izbore, ranijih godina kada nije bilo epidemije COVID-19, je do sada promatralo više od 60 hiljada ljudi.

Taj broj je sada smanjen, ali je ostavljena mogućnost da se posmatrači smjenjuju na jednom biračkom mjestu, kako bi se broj ljudi u prostoriji smanjio, a opet održao visok stepen transparentnosti.

Lokalni izbori u BiH zakazani su za 15. novembar.

Izbori su raspisani za 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, sedam skupština gradova u RS-u, 22 gradonačelnika u BiH.

