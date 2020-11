Studenti ponovo na ulici, traže ostavku rektora Tomića

Organizatori su istakli da se ovog puta svjesno odazvalo manje nezadovoljnih zbog epidemiloških mjera i preporuka, navodeći i kako je dozvoljeno okupljanje ukupno 30 ljudi uz nošenje maski i poštivanje socijalne distance. Lea Galić je kazala kako studenti nastavljaju borbu za svoja prava, uz poziv nezadovoljnima da budu slobodni.

– Vjerujem da ćemo našom borbom uspjeti, te da ćemo ipak postići određeni napredak. Ljudi moraju znati za naše probleme. Školarine su visoke i nije nam lako. Nadam se da će vremenom uz nas biti sve više kolega, istakla je.

Kaže i kako se od prošlog protesta održanog prije mjesec dana ništa nije promijenilo. Njezin kolega Dario Hrkać od rektora Sveučilišta Zorana Tomića zatražio je ostavku.

– To tražimo zbog diskriminacije studenata po pitanju političkog opredjeljenja. On je prethodni protest etiketirao političkim, a nas je nazvao politikantima. Dosad smo razgovarali samo s predsjednicom Studentskog zbora, ali to nije dovoljno i od toga ionako nije bilo ništa, rekao je Hrkać.

