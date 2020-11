Pripremite se, stiže prvi snijeg: Vremenska prognoza do utorka

Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 12 do 21°C.

U subotu pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 12 do 21°C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 12 do 21°C.

U ponedjeljak jutro sunčano sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana naoblačenje. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša. Tokom noći na planinama je moguć snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 12 do 21°C, prenosi “Slobodna Bosna“.

