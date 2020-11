Barron Trump radi nešto tužno svaki put kad se s roditeljima mora pojaviti u javnosti

Danas se taj 14-godišnjak s ocem i majkom mora iseliti iz nje nakon što je Donald Trump izgubio predsjedničke izbore.

Često je pratio roditelje na protokolarnim dužnostima, no bilo je jasno da u tome ne uživa previše. Iako se sa samo dva mjeseca pojavio u showu Opre Winfrey, očito je da mu pažnjane godi. Svjesna je tog i njegova majka Melania, koja je nakon Trumpove pobjede ostala sa sinom u New Yorku kako bi on završio školu i doživio što manji šok. Prošlog mjeseca njegovo ime se ponovno spominjalo jer je cijela porodica zaražena koronavirusom.

“Na jedan način bilo mi je drago što svi prolazimo kroz to u isto vrijeme, mogli smo paziti jedni na druge i biti zajedno. Barron je u međuvremenu negativan”, otkrila je Melania, kojoj je Barron jedini sin.

Iako se o odnosu njegovih roditelja naširoko raspravlja pa se čak spominje da je razvod neminovan nakon poraza na izborima, o Barronu se jako malo zna. Za to je zaslužna Melania koja protekle četiri godine pazi na privatnost svog sina.

Uvijek gleda u pod

Stručnjak za govor tijela i psiholog Bruce Durham obratio je pažnju na Barrona u javnim prilikama.

“Mislim da je istovremeno slatko i tužno to što Barron uvijek gleda u pod. Mora da je teško biti mlada osoba u toj poziciji. Kako je Trump toliko fokusiran na sebe i nema vremena za druge, vjerovatno nije pomogao svom sinu oko samopouzdanja pred kamerama. Ovo je slično njegovom odnosu s Melanijom, koju uvijek usmjerava kamo on želi, kao da povlači bespomoćnog psića na uzici”, dodao je, prenosi “Raport“.

