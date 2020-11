Ko je bio Marko Maka Radić: Gospodario logorom Vojno u kojem su počinjena zlodjela koja lede krv u žilama

Iako su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona u saopćenju za javnost iznijeli nešto konkretnije informacije u vezi ubistva Marka Make Radića (61), osuđenog ratnog zločinca, koje je počinio Josip Cvitanović Cviki (46), ipak, o motivu se, za sada, ništa ne zna.

No, ono što je poznato jeste prošlost i ubice i, pogotovo, ubijenog Radića. On se, prije nepune dvije godine, našao na slobodi, iako je u zatvoru trebao ostati sve do 2027. godine. Radić je u BiH pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno mučenja, zatvaranja, ubistva i silovanja u zloglasnom logoru Vojno kod Mostara.

Preinačena presuda

Međutim, nakon što mu je udovoljeno da kaznu zatvora izdržava u Hrvatskoj umjesto u BiH, zahvaljujući transferu koji mu je odobrio Josip Grubeša, ministar pravde BiH, a prethodno je Županijski sud u Zagrebu prihvatio Radićevu molbu te je donio presudu kojom je preuzeo izvršenje presude Suda BiH i preinačio je sa 21 na 12 i po godina zatvora, ovaj ratni zločinac se našao na slobodi. Uračunato mu je vrijeme provedeno u pritvoru u kojem se nalazio od juna 2006. godine.

U vezi Grubešinog poteza reagirao je glavni tužitelj Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) Serž Bramerc (Serge Brammertz). On je poslao pismo Grubeši u kojemu je iskazao nezadovoljstvo odlukom hrvatskog pravosuđa kojom je Marku Radiću osuđenom za ratne zločine na području Bosne i Hercegovine drastično smanjena kazna.

Bramercu je bilo neshvatljivo to što je Grubeša kao ministar potpisao odluku kojom je dao saglasnost da se bivšem oficiru HVO-a koji je u BiH 2011. godine pravomoćno osuđen na 21 godinu zatvora zbog ratnih zločina u logoru Vojno kod Mostara, uključujući ubistva, silovanja i zlostavljanja zatočenika, dopusti da ostatak kazne izdržava u Hrvatskoj.

Logor Vojno, kojim je gospodario Radić, bio je jedan od najstrašnijih pod okriljem sistema tzv. „Herceg-Bosne“. Radićeva zlodjela počinjena u garažama i kućama u kojima je bilo zatočeno oko 800 osoba lede krv u žilama.

Mučili i silovali žene

Od tog broja, njih između 15 i 30 je u tom logoru izgubilo svoje živote. Ovaj logor je bio specifičan jer je u njemu bilo zatočeno i na razne načine mučeno, oko 80-tero žena i djece.

Prema iskazu jedne svjedokinje, u sobi u kojoj je boravila 109 dana bilo je zatočeno 15 djece i 21 žena, koje su svakodnevno odvođene na silovanje.

Najmlađe dijete je imalo samo osam mjeseci, a najstarija žena 85 godina!

– Zločini u logoru Vojno su bili toliko monstruozni da su čak i živi ljudi zakopavani, a na desetine žena je seksualno zlostavljano u Vojnom – kazivala je svojevremeno rahmetli Saja Ćorić koja je i sama svjedočila u postupku protiv zločinaca u slučaju „Radić i ostali“…

O tome da se iz Zagreba vratio u Mostar nije se znalo, sve do sinoć kada je, praktično, ubijen na kućnom pragu.

