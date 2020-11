Kad nam stiže snijeg: Objavili su prognozu, brže nego što smo mislili

Slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, maglovita jutra uz riječne tokove i kotline, te sunčani dani, prognoziraju se do sredine mjeseca.

Promjena vremenskih prilika uz slabe padavine prognozira se od 17. do 24 novembra. Snježne padavine očekuju se od 21. do 24. novembra samo na istoku, sjeveroistoku te u centralnim krajevima Bosne.

Jutarnje temperature do 21. novembra prognoziraju od 1 do 6 stepeni u Bosni, te od 7 do 12 stepeni u Hercegovini, dnevne u Bosni između 6 i 12, u Hercegovini od 16 do 21 °C. Promjena temperaturnog režima prognozira se od 21. novembra.

Jutra će biti hladna, sa vrijednostima u Bosni od -2 do 3, u Hercegovini od 2 do 7 °C. Tokom dana između 4 i 9 u Bosni, te 10 i 15 °C u Hercegovini, piše “Novi“.

