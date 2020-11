Čović uputio čestitku Bajdenu i Heris: Nadam se jačanju naših odnosa

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović čestitao je izbornu pobjedu novoizabranom američkom predsjedniku Džou Bajdenu (Joe Biden) i potpredsjednici Kemali Heris (Kamala Harris).

– Kao veliki prijatelji hrvatskog naroda i BiH, nadam se daljnjem jačanju naših odnosa i zajedničkoj izgradnji snažne demokratske evropske BiH, poručio je Čović čestitajući pobjedu Bajden i Heris., prenosi “Avaz“.

Čović je čestitku objavio i na Twitteru uz zajedničku fotografiju s Bidenom.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris! As great friends of the Croatian people and #BiH, I look forward to further strenghtening our relations and jointly building a strong democratic #EuropeanBiH. 🇧🇦🇺🇲 @USEmbassySJJ pic.twitter.com/sbu94Ern3d

— Dragan Čović (@Dragan_Covic) November 7, 2020