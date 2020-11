Incko: Srbi su fini ljudi

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko (Inzko) gostovao je večeras u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem.

Komentarisao je reakciju Milorada Dodika na njegov apel da promijeni naziv Studentskog doma na Palama i ukloni počasnu tablu sa imenom Radovana Karadžića ili da se u suprotnom suoči sa zabranom putovanja u zemlje EU.

– Srbi su fini ljudi, ta ploča je veliki teret koji bi Dodik skinuo sa srpskog naroda. To bi bio pozitivan efekat i za studente koji su buduća elita u Bosni i Hercegovini, da ne bi oni odrastali u takvom domu – rekao je Incko, prenosi “Avaz“.

Dodao je da je odluka u rukama Milorada Dodika

– On može da bude prijatelj Evrope ili neko ko nije dobrodošao u Evropu i tu nema izbora. On je jednom prilikom rekao da Karadžića treba isporučiti Hagu i da je u Srebrenici počinjen genocid. Možda će okrenuti ploču, ne može on ratovati protiv cijelog svijeta – rekao je Incko.

Rekao je kako Dodik nije u sukobu sa njim nego u sukobu sa vrijednostima cijelog svijeta.

Osvrnuo se i na pobjedu Džoa Bajdena (Joe Biden) na predsjedničkim izborima u Americi i šta to znači za Bosnu i Hercegovinu.

– Bajden je bio na sastanku sa Titom kada je imao 40 godina, upoznao je Miloševića i druge, ali bio je i u Bosni i Hercegovini. On će formirati tim ljudi koji će zajedno za Evropskom zajednicom raditi na poglavlju mira u BiH i onda će to biti velika priča. Kao što je Tramp dao Grenelu pitanje Srbije i Kosova tako će neko dobiti zadatak da se brine o BiH i Balkanu – zaključio je Incko.

