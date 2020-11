Bisera Turković poručila Bidenu: Dragi Joe, vjerovali smo

Dragi Joe, vjerovali smo, sada nas čeka nova zora – poručila je Turković Bidenu.

Dear Joe, we kept the faith, now the new dawn is upon us.

🇧🇦 ❤️ 🇺🇸 @JoeBiden pic.twitter.com/AycrM9wSRk

— Bisera Turković (@BiseraTurkovic) November 7, 2020