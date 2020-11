Sebija Izetbegović poručila: “Ne slušajte one koji imaju dug jezik, a kratku pamet, nazivaju nas ‘kažnjeničkom bojnom’, znate šta je to?”

– Mi smo u početku pandemije bili ocijenjeni kao jedna od zemalja koja se najbolje nosila s pandemijom. Pokazali smo izvanredan stepen discipliniranosti. Taj kolektivni stepen odgovornosti bio je ozbiljniji i na višem nivou. U jednom trenutku se desilo da je došlo do potpuno iracionalnog popuštanja discipline i desilo se šta se desilo, imamo veliki broj zaraženih – kazala je prof. dr. Izetbegović tokom gostovanja u programu Radija BIR.

Rekla je da prioritet KCUS-a, koji se mora baviti teškim slučajevima oboljenja od Covid-bolesti, jesu i ti pacijenti, ali i ogroman broj drugih oboljelih od raznih bolesti kojima je neophodna uluga KCUS-a.

– KCUS je do sada uradio oko 100.000 PCR uzoraka. Svaki uzorak koji dođe u Klinički centar bude obrađen u roku od 24 sata. Čim rezultat bude gotov, mi šaljemo nazad ime i prezime, rezultat – nalaz o pozitivnosti, onom ko nam je poslao uzorak – kazala je, između ostalog, Izetbegović odgovarajući na pitanje da li je istina da građani rezultate čekaju i po nekoliko dana.

Dodala je da, ukoliko se na rezultate i čeka dugo, onda je problem u onima koji ne javljaju rezultate na vrijeme ljudima koji su se testirali.

Izetbegović je detaljno objašnjavala rad KCUS-a u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i općenito funkcioniranje zdravstvenog sistema tokom posljednjih mjeseci.

Ocijenila je sramotnim ponašanje pojedinih ljekara koji optužuju i svoje kolege te ih vrijeđaju govoreći kako su “kažnjenička bojna”. Konkretno, komentirala je takve uvrede koje je iznio dr. Ednan Drljević iz Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, a na račun infektologa koji rade u izolatoriju Podhrastovi. U pogledu odnosa KCUS-a i Opće bolnice, koji je nepresušna tema u javnosti, kazala je da su tu stvari jednostavne – svako bi trebao raditi svoj posao, a odnos se treba graditi na nivou stručne saradnje.

– Opća bolnica je odavno trebala da se uključi u tu borbu protiv COVID-19, a nisu to uradili, mada su povukli ogromna sredstva od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Koliko ja vidim tu je puno kukavičluka i nesposobnosti. I nečega što oni svojim uvredama okrenutim prema nama, meni lično, KCUS-u i svojim kolegama u KCUS-u, pokušavaju da prikriju. Mogla bih čak reći da su to najvulgarnije i najneetičnije uvrede. Nazivaju nas čak i “kažnjeničkom bojnom”. Vi znate šta je to? To su formacije pravljene da ubijaju ljude. To nam je valjda zahvalnost što spašavamo i liječimo najteže bolesnike, izlažemo svoje zdravlje i živote od kraja januara ove godine. Za razliku od njih – rekla je.

Ponovila je da se Opća bolnica treba baviti lakše oboljelim Covid-pacijentima, a KCUS teško oboljelima.

Izetbegović je ocijenila krajnje neprimjerenim šikaniranje prim. dr. Anise Bajramović, v. d. šefice Kriznog štaba KS, u Skupštini Kantona Sarajevo.

– Čula sam način na koji je jedan od zastupnika, politikant jedan, izvrijeđao dr. Bajramović, koji je nju pokušavao da uči kad se uzimaju Covid-brisevi, što je definitivno krajnje degutantno i sramotno, učiti doktoricu Bajramović epidemiologiji. Čovjek za kojeg nisam sigurna da uopće zna svoj posao. To je zaista sramotno. To je i razlog zbog kojeg je ta, vrlo stručna žena, podnijela ostavku na čelu Kriznog štaba. Nadam se da će narod znati da prepozna ljude koji šire laži i paniku, lupetaju po Facebooku, daju preporuke o terapiji… Iskreno se nadam da će jednog dana postojati neko ozbiljno vještačenje toga svega, sa posljedicama koje će svi morati da podnesu. Ovo je, ipak, vanredno stanje i situacija u kojoj se nalazimo je nešto što treba da predstavlja nacionalnu važnost – rekla je direktorica KCUS-a.

Između ostalog, rekla je da “moli građane da ne slušaju one koji imaju dug jezik, a kratku pamet“.

– Neka slušaju stručnjake i poštuju mjere – poručila je uz napomenu da je poštivanje mjera ipak mnogo lakše i prihvatljivije, nego da se ponovo ide u lockdown.

